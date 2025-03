W glass skin najważniejsze jest to, aby skóra była mocno nawilżona i maksymalnie rozświetlona. Wiele osób skupia się na samej pielęgnacji, ale zapomina o piciu odpowiedniej ilości wody – nawilżenie organizmu to absolutna podstawa w jakiejkolwiek pielęgnacji skóry , dlatego powinno się wypijać ok. 1,5-2 l wody dziennie. Natomiast sama pielęgnacja skóry, dążąca do osiągnięcia opisywanego efektu opiera się na kilku podstawowych zasadach:

Prawidłowe oczyszczanie to pierwszy krok do efektu glass skin . Wybierz delikatny, nawilżający żel lub piankę, które skutecznie usuną zanieczyszczenia, nie naruszając bariery hydrolipidowej skóry. Odpowiednie oczyszczenie sprawi, że cera będzie gładka , dobrze przygotowana na kolejne etapy pielęgnacji, a makijaż będzie prezentował się lepiej.

Tonik lub hydrolat to opcjonalny, ale korzystny krok w pielęgnacji . Jeżeli używany produkt myjący nie zaburza pH skóry, nie musisz tego robić. Jeżeli jednak chcesz dodatkowo nawilżyć skórę i przygotować ją na dalsze etapy, wybierz lekki tonik lub hydrolat dostosowany do rodzaju cery.

Aby skóra była promienna i dogłębnie nawilżona, warto sięgnąć po esencję lub serum o właściwościach nawilżających i rozjaśniających. Świetnym wyborem będą produkty z witaminą C, które dodają blasku . Natomiast kosmetyki z niacynamidem , pomagają w regulacji sebum i poprawie tekstury skóry. Dobór kosmetyku zależy od indywidualnych potrzeb cery – najważniejsze, by nie obciążał skóry , a jednocześnie intensywnie ją pielęgnował.

Niezależnie od pory roku, ochrona przeciwsłoneczna to klucz do zdrowej i promiennej skóry. Krem z wysokim filtrem SPF chroni przed przedwczesnym starzeniem się skóry , przebarwieniami i szkodliwym działaniem promieni UV. Aby uzyskać efekt glass skin, wybieraj lekkie i nawilżające formuły o świetlistym wykończeniu, które dodatkowo podkreślą naturalny blask skóry.

Efekt glass skin to nie tylko odpowiednie kosmetyki, ale także zdrowy tryb życia i pielęgnacja dostosowana do potrzeb skóry. Jeżeli masz problemy skórne, takie jak trądzik, AZS, nadwrażliwość czy skłonność do podrażnień, przed wprowadzeniem nowych kosmetyków do swojej rutyny warto skonsultować się z dermatologiem. Niektóre składniki aktywne, choć świetnie działają na skórę normalną, mogą nie być odpowiednie dla cery problematycznej. Specjalista pomoże dobrać produkty dopasowane do posiadanego typu skóry i jej indywidualnych potrzeb, aby osiągnąć efekt zdrowej, promiennej cery bez ryzyka podrażnień.