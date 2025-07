Zupełnie inne w smaku niż tradycyjne ogórki kiszone. Tu kluczowa jest zalewa

Oprac.: Natalia Jabłońska

Sezon na ogórki w pełni. To właśnie teraz jest najlepszy czas na ich ukiszenie lub zakonserwowanie. Jeśli jesteście miłośnikami wyrazistych w smaku przetworów, a jednocześnie uwielbiacie ogórki ze słoika, ten przepis was zachwyci. Będzie idealnym dodatkiem do obiadu, ale również świetnie sprawdzi się jako przekąska. Przedstawiamy ogórki w zupełnie nowej odsłonie.