"Beauty Express. Mistrzynie makijażu" na antenie Polsat Cafe

Czy można wykonać mistrzowski makijaż i perfekcyjną fryzurę w zaledwie pół godziny? Możliwe, ale jeśli na zakup niezbędnych kosmetyków ma się zaledwie 10 minut, a profesjonalne jury czeka, by ocenić efekt końcowy, sprawa znacznie się komplikuje...

Przed takim wyzwaniem staną uczestniczki nowego programu Polsat Cafe - "Beauty Express. Mistrzynie makijażu". Zasady są proste: dziewczyny mają wykonać makijaż na zadany przez prowadzącą temat i mają na to zaledwie pół godziny! Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że samodzielnie muszą skompletować niezbędny zestaw kosmetyków (w zaledwie 10 minut), mieszcząc się jednocześnie w kwocie 500zł. Jest o co walczyć, bo na zwyciężczynię czeka prestiżowe stypendium w szkole makijażu!



Zmagania dziewcząt oceniać będzie profesjonalne jury, w skład którego wchodzą: makijażystka gwiazd Ewa Gil, znana ze swojej miłości do mocnych, spektakularnych makijaży Monika Miller oraz instruktor makijażu Lucas Adelon. Program poprowadzi bezkonkurencyjna Aleksandra Szwed - charyzmatyczna i, nie stroniąca od mocnych stylizacji, aktorka i prezenterka.



W każdym odcinku pojawią się również krótkie porady eksperckie - może wśród widzów "Beauty Express. Mistrzynie makijażu" narodzi się nowa gwiazda wizażu? Trzymamy kciuki i zapraszamy przed telewizory w każdy czwartek o 21.00, na antenie Polsat Cafe.



