"Beauty Express. Mistrzynie makijażu": Neonowy zawrót głowy

Kolejny odcinek programu i kolejne wyzwanie. Tym razem uczestniczki "Beauty Express. Mistrzynie makijażu" zmierzą się z makijażem neonowym.

Zdjęcie Monika Miller - jedna z jurorek programu i wielbicielka mocnych, często neonowych makijaży /Mateusz Jagielski /East News

Odwaga, kreatywność, wyobraźnia i miłość do koloru - te cechy bez wątpienia przydadzą się uczestniczkom programu. Neony ponownie walczą o miano najważniejszego trendu tej jesieni, a neonowy makijaż oka to prawdziwy hit Instagrama.



Na przygotowanie makijażu, fryzury i neonowej stylizacji uczestniczki będą miały zaledwie 30 minut, a na zakupy niezbędnych produktów zaledwie 10. Która z nich zachwyci jurorów i zdobędzie prestiżowe stypendium w szkole makijażu? Odpowiedź już w czwartek o 21.00 na antenie Polsat Cafe.



Makijaż neonowy kojarzy się głównie z powieką oka, jednak w tym sezonie makijażyści zalecają większą odwagę - neon na ustach prezentuje się równie dobrze! Neonowy cień do powiek, mocny eyeliner, szminka, tusz do rzęs, a nawet róż - po te kosmetyki powinna sięgnąć każda wielbicielka tego rodzaju makijażu. A co w kwestii koloru? Róż, fiolet, zieleń, żółć czy turkus - wybór jest ogromny i każda z nas znajdzie coś dla siebie. Na dowód prezentujemy kilka inspiracji prosto z Instagrama i zapraszamy na kolejny odcinek "Beauty Express. Mistrzynie makijażu".





***Bądź pierwsza i zobacz fragment najnowszego odcinka***