Chcesz dobrze wytuszować rzęsy? Wypróbuj ten trik makijażowy

Uroda

Wbrew pozorom idealne wytuszowanie rzęs może okazać się nie lada wyzwaniem. Istnieje jednak prosty sposób, by ułatwić to zadanie. Co trzeba zrobić?

Zdjęcie By oprawa oka była dokładnie podkreślona, należy najpierw wybrać odpowiedni tusz / 123RF/PICSEL