​Chcesz utrwalić fryzurę bez obciążania włosów? Wypróbuj trik fryzjerki Hailey Bieber

Hailey Bieber postanowiła niedawno podzielić się z fanami tajnikami swoich przygotowań do tzw. wielkich wyjść. Wraz ze stylistką Maeve Reilly, wizażystką Deniką Bedrossian oraz słynną fryzjerką hollywoodzkich gwiazd Jen Atkin, w wideo udostępnionym w serwisie YouTube zaprezentowała rozmaite urodowe triki i nieoczywiste sposoby aplikacji kosmetyków, dzięki którym na czerwonym dywanie zawsze prezentuje się olśniewająco.

Uwagę widzów zwróciła zwłaszcza domowej roboty mikstura autorstwa wspomnianej Atkin. Legendarna stylistka fryzur ujawniła, że pracując nad uczesaniami swoich sławnych klientek zamiast lakieru do włosów używa wody zmieszanej z cukrem. Jak zapewniła, ten prosty w wykonaniu spray utrzymuje fryzurę w pożądanym kształcie przez wiele godzin, nie sklejając przy tym włosów.

Jest to w istocie oldschoolowa sztuczka stosowana już w latach 50. XX wieku przez gospodynie domowe. Prostota i skuteczność owego triku sprawiła, że z czasem zaczął być on wykorzystywany także przez profesjonalistów. "Korzystałam z tej techniki wielokrotnie. Spray na bazie wody i cukru wspaniale utrwala włosy, podkreślając ich teksturę, a jednocześnie nie obciąża pasm" - zachwala ten domowej roboty zamiennik lakieru do włosów w rozmowie z portalem "Byrdie" znana amerykańska stylistka fryzur Sally Hershberger.

Aby przygotować rekomendowany przez Atkin i Hershberger spray do stylizacji włosów, należy do butelki z atomizerem wlać 150 ml wody, a następnie dodać łyżeczkę cukru i całość dokładnie wymieszać, by cukier się rozpuścił. Po ułożeniu fryzury wystarczy spryskać ją powstałym sprayem. Jak zapewniają ekspertki, w swojej skuteczności ów domowy kosmetyk dorównuje nawet najdroższym lakierom do włosów.