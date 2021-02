​Chcesz zadbać o skórę i włosy? Włącz do pielęgnacji imbir

Wzmacnia układ odpornościowy, poprawia koncentrację oraz pozytywnie wpływa na pracę serca - lista zalet spożywania imbiru jest długa. Okazuje się, że ta wyróżniająca się charakterystycznym smakiem i aromatem przyprawa może przynieść korzyści nie tylko naszemu zdrowiu, ale i urodzie.

Uwzględniając imbir w zabiegach pielęgnacyjnych odmłodzimy skórę, pozbędziemy się niedoskonałości, zmniejszymy widoczność blizn oraz uporamy się z łupieżem.



Imbir to bez wątpienia jedna z najbardziej wszechstronnych przypraw. Wykorzystywany w kuchni oraz medycynie naturalnej w wielu krajach na całym świecie korzeń imbiru ceni się ze względu na niepowtarzalne walory smakowe oraz prozdrowotne właściwości. Od wieków stosuje się go jako remedium na nudności i przeziębienie, a w sezonie zimowym stanowi on niezawodny dodatek rozgrzewających dań i napojów. Lista zalet spożywania imbiru jest doprawdy długa. Wzmacnia on bowiem układ odpornościowy, łagodzi objawy infekcji dróg oddechowych, poprawia koncentrację i dodaje energii, pozytywnie wpływa na pracę serca, a także przynosi ulgę podczas bolesnych miesiączek.

Warto jednak włączyć imbir nie tylko do swojego jadłospisu, ale i pielęgnacji. Jako że jest on istną skarbnicą witamin, minerałów oraz substancji o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, ma fantastyczny wpływ na skórę. Może posłużyć nam jako broń w walce z trądzikiem, skuteczny środek zmniejszający widoczność blizn, a także naturalny przeciwstarzeniowy kosmetyk. "Imbir ma zarówno właściwości przeciwutleniające, jak i tonizujące, dzięki czemu może rozjaśniać blizny i niwelować przebarwienia. Jego antybakteryjne właściwości powodują z kolei, że świetnie radzi sobie z niedoskonałościami, redukując stan zapalny. Niektóre badania sugerują, że imbir hamuje działanie enzymów rozkładających kolagen, dzięki czemu działa na skórę odmładzająco" - tłumaczy w rozmowie z portalem "Byrdie" dermatolożka Ava Shamban.

W zależności od aktualnych potrzeb skóry, imbir możemy aplikować na kilka sposobów. Jeśli zmagamy się z problemem widocznych blizn i przebarwień, wystarczy nałożyć na skórę plasterki świeżego imbiru i pozostawić na kilka minut. "Rób to raz lub dwa razy dziennie, a za kilka tygodni powinnaś zacząć widzieć poprawę. W ciągu kilku miesięcy twoje blizny staną się prawie niewidoczne" - przekonuje Shamban. Aby uporać się z niedoskonałościami i przywrócić skórze utracony blask, przetestujmy natomiast odświeżającą imbirową maseczkę z dodatkiem miodu i cytryny. Należy połączyć łyżkę startego korzenia imbiru, łyżkę naturalnego miodu oraz łyżeczkę soku z cytryny i powstałą miksturę rozsmarować na twarzy. Po 30 minutach wystarczy spłukać twarz letnią wodą i zaaplikować krem nawilżający. Ten prosty przepis możemy także wykorzystać do przyrządzenia rozgrzewającego napoju w sam raz na zimowe poranki i wieczory.

Imbir warto włączyć także do pielęgnacji włosów - zwłaszcza, jeśli chcemy przyspieszyć ich wzrost lub borykamy się z łupieżem. "Polepszając krążenie w skórze głowy imbir stymuluje wzrost włosów, a dzięki zawartości witamin, minerałów i kwasów tłuszczowych skutecznie wzmacnia pasma. Imbir jest również doskonałym lekarstwem na łupież. Jego właściwości antyseptyczne pomagają utrzymać na niskim poziomie naturalnie występujące na skórze głowy drożdże i bakterie, które w momencie nadmiernego namnażania się wywołują tę chorobę" - wyjaśnia dermatolożka Audrey Kunin. Aby wzmocnić włosy i zapobiec powstaniu łupieżu, poleca ona wypróbować maseczkę na bazie imbiru. Wystarczy zmieszać dwie łyżki startego korzenia imbiru i olejku jojoba, wetrzeć w pasma włosów oraz skórę głowy, a po upływie 30 minut dokładnie spłukać i umyć głowę tak, jak zwykle. W efekcie włosy staną się mocniejsze, bardziej lśniące i świeże.