Co jeść latem, aby mieć piękniejszą skórę?

Latem warto zmienić nie tylko garderobę, ale i dietę. Szczególnie pożądane są w niej produkty określane mianem superfoods. Można bowiem spodziewać się po nich prawdziwej rewolucji. Uzdrawiającej i upiększającej.

Zdjęcie Liście moringi zawierają aż siedem razy więcej witaminy C niż owoce cytrusowe /123RF/PICSEL

Piękna skóra zaczyna się na talerzu. Ta zasada na dobre wpisała się w pielęgnacyjny nurt, czyniąc dietę i produkty spożywcze jednymi z najistotniejszych kosmetyków. Dlatego właśnie superfoods trafiają nie tylko na talerze, ale również do kosmetyków. Jak zresztą wynika z raportu przygotowanego przez CB Insights produkty spożywcze będą tym elementem, który zmieni oblicze branży kosmetycznej w 2020 roku - na jeszcze bardziej naturalną i ekologiczną.

Reklama

Co zdaniem ekspertów powinno znaleźć się na liście zakupów, aby efekt upiększenia był jeszcze bardziej widoczny?

Po pierwsze aloes, który zawiera przeciwutleniacze, enzymy, witaminy A, B, C i E oraz kwas foliowy o działaniu przeciwzapalnym. Mieszanka naturalnego soku z aloesu i wody kokosowej to doskonały eliksir dla skóry, który ma działanie nawilżające. Sam aloes może okazać się szczególnie pomocny latem, kiedy przyjemne kąpiele słoneczne będą miały przykre konsekwencje.

Dietetyk Marisa Moore, podkreśla na łamach "Vogue", że to, co jemy i pijemy ma duży wpływ na zdrowie i wygląd naszej skóry.

- Skóra jest naszym największym narządem - podkreśla. Chociaż zaleca, aby każdy, kto ma poważne problemy ze skórą, skonsultował się z dermatologiem, oprócz wystarczającej ilości snu i radzenia sobie ze stresem, uważa, że skupienie się na nawodnieniu i przestrzeganiu zbilansowanej diety z dużą ilością warzyw i owoców zapewni odżywianie skóry.

W ramach tej ogólnej rekomendacji wymienia kilka owoców, które mogą być doskonałym, naturalnym "kosmetykiem". "Pomarańcze i inne owoce cytrusowe to słodki sposób na uzyskanie odżywczej dla skóry dawki witaminy C i wody. Jest to ważne, ponieważ witamina C jest niezbędna do wzrostu i naprawy skóry" - podkreśla. Inne zalecenia dotyczące owoców to sięganie po owoce jagodowe, warto wykorzystać tę radę szczególnie teraz, gdy trwa na nie sezon.

Dietetyk zachęca również do zwiększonego spożycia zielonej herbaty, która jest szczególnie ceniona za swoje właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe.

Zdjęcie Kurkuma może pomóc w regeneracji skóry poprzez zwiększenie produkcji kolagenu / 123RF/PICSEL

Na liście superproduktów znalazła się również moringa, od dawna stosowana w tradycyjnej medycynie. Badacze wskazują, że liście moringi zawierają aż siedem razy więcej witaminy C niż owoce cytrusowe, są również bogatym źródłem witaminy A, jak również wapnia i potasu. To imponujące bogactwo witamin i składników odżywczych, przekłada się na jej różnorodne zastosowanie medyczne.

Stosowana w pielęgnacji skóry może przyczyniać się do minimalizowania niedoskonałości, zmarszczek, wykazuje również działanie ochronne, do czego przyczynia się duża zawartość witamin A i E. Taki zestaw, będący tajną bronią pięknej i zdrowej skóry, czyni z moringi składnik wręcz idealny w pielęgnacji skóry.

Kolejny wyborem, którego również można się spodziewać, jest kurkuma. Badanie opublikowane w 2001 roku wykazało, że kurkuma może pomóc w regeneracji skóry poprzez zwiększenie produkcji kolagenu. Inne badania wykazały, że kurkumina, związek chemiczny występujący w kurkumie, może zmniejszać uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV. Warto włączyć ją do codziennej diety, jako przyprawę do różnorodnych dań lub element zdrowych naparów z dodatkiem imbiru lub słynnego już kurkumowego latte. Makijażystka Remi Odunsi zaleca stosowanie kurkumy również w pielęgnacji skóry i jeden ze składników upiększających maseczek. "Kurkumę możesz zmieszać ze swoją ulubioną maseczką lub połączyć ją z miodem i cukrem i stosować jako peeling" - wyjaśnia.