Skóra dojrzała wymaga wyjątkowej pielęgnacji oraz delikatnego traktowania. Warto podchodzić do niej z szacunkiem i wyrozumiałością. Widoczne niedoskonałości? Ma do tego prawo, w końcu po 50. w organizmie kobiety zachodzi wiele zmian, które są całkowicie naturalne. Przede wszystkim może pojawiać się suchość skóry, która bywa męcząca, a zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to mrozy i wiatry ją podrażniają. Dlatego istotny jest skład kosmetyków oraz forma, aby wesprzeć ją w tak trudnym czasie.

Demakijaż to bardzo ważny element, którego nie wolno pomijać - w ten sposób pozbywamy się wszelkich zanieczyszczeń, które zatykają pory. Warto do tego używać produktów w formie mleczek, emulsji i olejków, które pomogą poradzić sobie z odwodnieniem. Po pozbyciu się makijażu, warto umyć twarz odpowiednim ku temu preparatem. Nie powinien zawierać agresywnych detergentów, takich jak SLS, albo alkohol denat. Warto wprowadzić składniki łachoczące i nawilżające, między innymi: glicerynę, pantenol, alantoinę, czy ceramidy.

Pielęgnacja cery dojrzałej. Jaki krem wybrać?

Jeśli lubimy tonizować skórę oraz czuć odświeżenie to warto sięgać po toniki lub esencje niezawierające alkoholu, a nawilżacze, jakimi są kwas hialuronowy, betaina, albo aloes. Jednak nie jest to krok obowiązkowy. Ważniejsze są sera oraz kremy. Serum zawsze powinno być dostosowane do potrzeb skórnych. Jeżeli zależy nam na regeneracji i ujędrnieniu, to warto stosować np. peptydy. Za nawilżenie odpowiadają wspomniane wcześniej: kwas hialuronowy, betaina, czy gliceryna. Z rozjaśnianiem przebarwień i wyrównywaniem kolorytu skóry może poradzić sobie witamina C, a za odżywienie odpowiadają oleje roślinne.

Po serum nakładamy krem, jednak warto odczekać 10-20 minut, aby składniki aktywne mogły się wchłonąć. Krem na dzień zawsze powinien zawierać SPF 30-50 - niezależnie, czy jest zima, czy lato. Zadaniem kremu jest ochrona i nawilżenie, więc warto, aby zawierał antyoksydanty i składniki barierowe, takie jak ceramidy oraz nawilżacze. Na noc lepiej stosować kosmetyki regenerujące i odbudowujące, które zawierają kolagen, koenzym Q10, masło shea, witaminy A i E lub retinol. Jednak w przypadku ostatniego ze składników należy zachować należytą ostrożność. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Magdaleny Kowalskiej "Najlepszy czas na kurację retinolem. Wygładzi zmarszczki, usunie przebarwienia"

Najszybsze oznaki starzenia się najłatwiej jest zauważyć w okolicy oczu i ust. W tych miejscach skóra jest delikatniejsza, cieńsza i podatna na zmiany. Dlatego też potrzebuje indywidualnych kosmetyków. Nigdy nie stosujemy pod oczy tych samych kremów, co na całą twarz, gdyż stężenia składników aktywnych mogą być inne. Warto sięgać po produkty z:

kofeiną - na obrzęki,

peptydami - na zmarszczki,

retinolem w niskim stężeniu - również na zmarszczki i przebarwienia,

ceramidami - na odżywienie i regenerację,

kwasem hialuronowym - na nawilżenie.

Należy mieć na uwadze, że w wyglądzie skóry nie tylko kosmetyki odgrywają dużą rolę, ale także, to co spożywamy. Trzeba dbać o odpowiednie nawodnienie i dietę bogatą w kwasy omega-3, witaminy A, B, C i E, a także cynk.

