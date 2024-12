Czym jest retinol?

Retinol to pochodna witaminy A i kluczowy składnik kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Stosowano go już od lat 70. ubiegłych wieku, początkowo do walki z trądzikiem i innymi niedoskonałościami cery. Z czasem zauważono, że wykazuje też silne właściwości nawilżające i regenerujące skórę. Współcześni dermatolodzy kochają retinol i zalecają jego stosowanie pacjentom z wieloma problemami. Część lekarzy podkreśla wręcz, że do prawidłowej pielęgnacji cery i zachowania młodości na dłużej nie potrzeba wiele. Wystarczy krem nawilżający, krem z wysokim filtrem UV oraz retinol. Kupując kosmetyki warto jednak wybierać sprawdzone marki, które stosują stabilną wersję retinolu. Tylko wtedy może on przekształcić się w skórze w aktywną formę witaminy A. Niektóre preparaty zawierają też palimtynian retinolu, który wykazuje znacznie słabsze właściwości.

Jak retinol działa na skórę?

Retinol to najlepszy "odmładzacz cery" - stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność skóry i chronią przed powstawaniem zmarszczek. Ich poziom spada wraz z wiekiem, a także na skutek zanieczyszczeń powietrza czy promieniowania UV. Retinol działa też złuszczająco i pobudza produkcję nowych komórek naskórka. Wygładza strukturę cery i sprawia, że zyskuje ona barierę ochronną przed wysuszaniem. Wyrównuje też koloryt, usuwa przebarwienia posłoneczne i niweluje blizny po trądziku. Retinol reguluje również pracę gruczołów łojowych, zmniejsza ilość wydzielanego sebum i oczyszcza skórę. Świetnie zwalcza też niedoskonałości cery i chroni przed stanami zapalnymi. Jest szczególnie polecany do cery dojrzałej, ale warto stosować go w każdym wieku.

Retinolu można używać przez cały rok, ale późna jesień to najlepszy czas na rozpoczęcie kuracji 123RF/PICSEL

Jak stosować retinol?

W początkowej fazie stosowania retinol może podrażniać cerę. Z tego względu najlepiej zacząć go stosować w sezonie jesienno-zimowym, kiedy nie jesteśmy narażeni na silne promienie słoneczne. Należy też stopniowo przyzwyczajać skórę do retinolu - na początku kuracji najlepiej używać kosmetyków z jego niskim stężeniem (0,1 lub 0,2%) i używać dwa razy tygodniowo na noc. Z czasem zwiększamy częstotliwość aplikacji, a po kilku miesiącach możemy też stosować kosmetyki z większym stężeniem retinolu. Kluczowe jest nakładanie kosmetyku na dokładnie osuszoną skórę. Następnie po ok. 20 minutach aplikujemy krem silnie nawilżający. Zaczerwienienie i łuszczenie się skóry na początku przygody z retinolem jest normalne. Na pierwsze efekty należy poczekać kilka tygodni, a po kilku miesiącach skóra stanie się grubsza, rozświetlona, bardziej jędrna i elastyczna.

Mity na temat retinolu

Retinol latem? Dlaczego nie!

Najczęstszym mitem dotyczącym retinolu jest ten, że kosmetyku nie wolno stosować latem. Tak naprawdę można go używać przez cały rok - dzięki temu skóra się od niego nie odzwyczai. Jesień i zima to najlepszy czas na rozpoczęcie kuracji. Wiosną i latem możemy jedynie używać kosmetyków z mniejszym stężeniem retinolu. Kluczowe jest jednoczesne używanie filtrów UV.

Retinol a witamina C

Wiele osób uważa też, że podczas kuracji retinolem nie wolno używać witaminy C. To tylko część prawdy - osoby, które zdążyły się przyzwyczaić do retinolu, mogą włączyć do pielęgnacji preparaty z witaminą C. Retinolu można wtedy używać na noc, a witaminy C na dzień (wzmacnia naczynia krwionośne i przyspiesza syntezę kolagenu).

Stężenie retinolu ma znacznie

Kolejny mit dotyczy stężenia retinolu, wciąż powszechne jest przekonanie, że tylko wysoka dawka składniku może dawać zadowalające efekty. Tymczasem udowodniono, że już niewielkie stężenie przynosi znaczną poprawę kondycji cery. Zbyt szybkie zwiększanie ilości retinolu może przynieść więcej szkody niż pożytku. Narażamy się na nadmierne przesuszanie i łuszczenie skóry oraz utratę naturalnej bariery ochronnej.

Maseczka na siwe włosy - dzięki niej odzyskają kolor! Interia DIY