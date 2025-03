Kolejnym powodem jest fakt, że na szyi skóra jest znacznie cieńsza i delikatniejsza . Można ją porównać do skóry pod oczami. Z tego powodu szybko traci nawilżenie i elastyczność, co prowadzi do widocznych zmarszczek.

Winowajcą jest także styl życia kobiet. Na TikToku króluje obecnie trend na radzenie sobie z tzw. "tech-neck", czyli skutkami wielogodzinnego wpatrywania się w ekran smartfona w pochylonej pozycji prowadzi do dolegliwości bólowych szyi i karku, osłabienia mieśni szyi i szybka utrata jędrności , a przez to młodzieńczego wyglądu.

Im szybciej rozpoczniesz dbanie o szyję i dekolt, tym lepiej. Przede wszystkim włącz ją do swojej codizennej pielęgnacji. Wszystkie kosmetyki, których używasz do mycia i odżywienia skóry twarzy, powinny znaleźć się także na szyi i dekolcie. Bardzo dobre rezultaty da także delikatny masaż szyi, koniecznie ku górze. Popracuj także nad swoją postawą: garbienie się, częste pochylanie do przodu działa fatalnie na mięśnie szyjne, zatem pilnuj tego, by być wyprostowana. Także podczas użytkowania smartfona. Trzymaj go wyżej lub na specjalnej podstawce.