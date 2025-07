Mleczko pszczele to substancja produkowana przez pszczoły, która charakteryzuje się wieloma cennymi składnikami odżywczymi. Jest wytwarzane w niewielkich ilościach i stanowi prawdziwy skarb - młode pszczoły są nimi karmione jedynie przez pierwsze 3 dni swojego życia. Tymczasem królowa, która spożywa tylko mleczko, żyje aż 40 razy dłużej niż zwykłe robotnice. Nic dziwnego, że w medycynie naturalnej mleczko pszczele nazywane jest eliksirem długowieczności - wykazuje zbawienny wpływ także na ludzki organizm.

Mleczko pszczele charakteryzuje się kremowym, lekko perłowym kolorem oraz konsystencją żelu. Z czasem gęstnieje. Ma też lekko cierpki i kwaskowaty smak . Składa się z wody, cukrów, aminokwasów i lipidów. Znajdziemy w nim wiele cennych substancji bioaktywnych, kluczowe witaminy i minerały, m.in. witaminy z grupy B, witaminę C, E i D, acetylocholinę, kwas deoksyrybonukleinowy, wapń, miedź czy żelazo.

Mleczko pszczele warto dodawać do codziennych posiłków, np. jogurtu czy koktajlu

Mleczko pszczele warto dodawać do codziennych posiłków, np. jogurtu czy koktajlu 123RF/PICSEL

Mleczko pszczele warto włączyć do diety, gdy zmagamy się z przewlekłym stresem i zmęczeniem. Bardzo dobrze wpływa na przysadkę mózgową, dostarcza energii i pomaga zwalczyć stany depresyjne oraz lękowe . Poprawia też pamięć i koncentrację, ułatwia zasypianie i walkę ze stresem. Mleczko pszczele jest też polecane w profilaktyce chorób serca. Znajdujące się w nim substancje wzmacniają naczynia krwionośne, obniżają poziom złego cholesterolu i pomagają regulować ciśnienie tętnicze . Dzięki temu zmniejszają ryzyko miażdżycy, nadciśnienia i innych poważnych schorzeń serca.

Świeże mleczko pszczele jest drogie, za 100 g zapłacimy ok. 200 zł. Jednak optymalna dzienna dawka to 1 g, a u dzieci 0,5 g. Można spożywać je bezpośrednio lub dodawać do pożywienia, np. jogurtu lub koktajlu. Dostępne jest również znacznie tańsze mleczko pszczele w postaci suplementu diety.