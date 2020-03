Cztery najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji włosów

Jak wynika z badań, problemy z kondycją i wyglądem włosów są jedną z ważniejszych przyczyn pogorszenia się samopoczucia Polek. Co robić, by cieszyć się nienaganną fryzurą niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych? Poznaj zalecenia trychologa.

Zdjęcie Stres oraz brak snu znajdują odzwierciedlenie w wyglądzie włosów /123RF/PICSEL

Zdrowe, lśniące i gęste włosy to marzenie wielu z nas. Piękna fryzura stanowi przecież jeden z atrybutów kobiecości. Jak wynika z badania "Polka u trychologa" zrealizowanego przez Instytut Trychologii, problemy z włosami, takie jak nadmierne wypadanie, negatywnie wpływają na samopoczucie połowy mieszkanek naszego kraju. Aż 23 proc. pań zdradziło ponadto, że utrata włosów wiąże się z utratą poczucia atrakcyjności, co dziesiąta wyznała, że przez problemy z włosami traci pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi, a 7 proc. respondentek uważa, że pogarsza się ich wizerunek - zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Co zatem robić, by nasze włosy prezentowały się bez zarzutu niezależnie od okoliczności?

Nie przesadzaj ze stylizacją

Eksperci wskazują, że w dbaniu o włosy nie warto skupiać się na zabiegach stylizacyjnych. Mamy tymczasem tendencję do nadużywania preparatów do pielęgnacji i układania fryzury. "Zapominamy, że dobra kondycja włosów zależy przede wszystkim od stanu skóry głowy. Dlatego warto pamiętać na przykład o regularnym peelingu skóry, który pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, usuwa pozostałości po kosmetykach i martwy naskórek. Wskazaniem do jego wykonywania są zarówno osłabione, a także zbyt szybko przetłuszczające się włosy, łupież, wolny wzrost włosów, wypadające włosy czy zaczerwieniona, a nawet podrażniona skóra głowy" - wyjaśnia trycholożka Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Nie zapominaj o witaminach i minerałach

Aby włosy były zdrowe i pełne blasku, należy zadbać o nie od wewnątrz i zwrócić uwagę na czynniki, które mają istotny wpływ na ich kondycję. Stres oraz brak snu czy odpowiedniego nawodnienia organizmu znajdują odzwierciedlenie w wyglądzie włosów, które stają się osłabione, matowe i łamliwe. Znaczenia ma również zbilansowana dieta. Jak zauważa Mackojć, przyczyn wypadania włosów może być wiele - jedną z nich jest niewłaściwe odżywianie. Dieta na piękne włosy powinna zawierać przede wszystkim ryby morskie, które są bogatym źródłem składników odżywczych oraz produkty zawierające żelazo, takie jak czerwone mięso, kakao, brokuły, suszone morele czy kasza gryczana. Lepiej zrezygnować natomiast z cukru, nadmiaru kofeiny, która utrudnia przyswajanie żelaza oraz bogatych w nasycone tłuszcze fast foodów.