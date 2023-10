Jak poprawnie myć głowę?

Uroda Mogłaś tego nie wiedzieć o płatkach kosmetycznych. Jak prawidłowo z nich korzystać? Mycie skóry głowy to czynność, która wydaje się niezwykle prosta. Jak się okazuje, nie każdy wykonuje ją poprawnie. Nieco więcej opowiedziała o tym działająca na TikToku trycholog Olga Poniatowska. Ekspertka zebrała tam grono obserwatorów liczące ponad 150 tys. osób. Regularnie więc dzieli się z nimi swoją wiedzą z zakresu trychologii i kosmetologii.

Olga Poniatowska opublikowała TikToka, w którym już na wstępie zaznaczyła, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, że skórę głowy należy myć dwa razy. Jak wyjaśniła, trzeba po prostu nałożyć szampon na skórę głowy, spłukać, znów nałożyć i ponownie spłukać. Ekspertka postanowiła wyjaśnić to na podstawie przykładu.

"Wyobraź sobie, że smażyłaś naleśniki, tłuszcz pryskał na twoją kuchenkę i nie umyłaś jej od razu, tylko pozwoliłaś, żeby przez kilka godzin to wszystko zaschło. Musisz wtedy nanieść płyn do mycia naczyń z dodatkiem wody, by to wszystko się namoczyło. A jak potem spłuczesz kuchenkę wodą to i tak zostaną tłuste smugi i wtedy jeszcze raz musisz ją umyć lub przetrzeć środkiem czyszczącym" - stwierdziła.

Zdjęcie Ekspertka podkreśla, że drugie mycie przyczyni się do efektywniejszego działania szamponu mającego np. właściwości nawilżające lub seboregulujące / 123RF/PICSEL

Dlaczego należy myć głowę dwa razy?

Powyższy przykład, jak stwierdziła trycholog jest podobny do tego jak to wygląda na skórze głowy. Wszystko przez gruczoły łojowe, które pracują cały czas i produkują łój. Dokładne umycie skóry głowy utrudniają jednak wyrastające z niej włosy.

Olga Poniatowska tłumaczy, że podczas pierwszego mycia głowy środki powierzchniowoczynne przyczepiają się do cząsteczek tłuszczu. Wówczas można zaobserwować tzw. gaszenie piany, a co za tym idzie, nie wszystkie zanieczyszczenia mogą zostać usunięte.

Ekspertka podkreśla, że drugie mycie pozwoli pozbyć się m.in. pozostałości tłuszczu i kurzu, ale także przyczyni się do efektywniejszego działania szamponu mającego np. właściwości nawilżające lub seboregulujące.

***

