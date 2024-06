Rozwój nauki, w szczególności fizyki kwantowej po części potwierdził to, o czym wiedzieli już nasi przodkowie. Według naukowców bowiem cała materia, czyli my i wszystko, co nas otacza, wibruje na poziomie różnych, specyficznych dla siebie częstotliwości. Natomiast fala akustyczna (dźwięk) ma silne oddziaływanie na każdą materię.