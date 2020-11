​Dowiedz się, w jaki sposób pasta do zębów przywróci twoim paznokciom zdrowy wygląd

Aby uzdrowić zniszczone paznokcie, zwykle sięgamy po natłuszczające maseczki i witaminowe odżywki lub wspomagamy się suplementami diety. Tymczasem jednym z najbardziej zaskakujących trendów w pielęgnacji paznokci, który od tygodni święci triumfy na TikToku, jest smarowanie ich... pastą do zębów.

Zdjęcie Pasta do zębów pomoże rozjaśnić płytkę i zlikwidować powierzchniowe przebarwienia /123RF/PICSEL

Co ciekawe, specjaliści potwierdzają skuteczność tego nieoczywistego triku!

Reklama

Zimą pogarsza się stan naszych włosów, skóry i paznokci. Te ostatnie narażone są obecnie dodatkowo na szkodliwe działanie specyfików do dezynfekcji, które mogą doprowadzić do nadmiernego przesuszenia i osłabienia płytki. Użytkowniczki mediów społecznościowych znalazły niecodzienny sposób na przywrócenie paznokciom nieskazitelnego wyglądu. Jest nim pasta do zębów. Ów ekspresowy zabieg polegający na posmarowaniu paznokci pastą do zębów, pozostawieniu jej na kilka minut i zmyciu, stał się w ostatnim czasie istnym hitem TkToka. Z założenia trik ten ma za zadanie przyspieszyć wzrost paznokci. Choć specjaliści są co do tego sceptyczni, dostrzegają inne zalety stosowania w ramach manikiuru preparatu do higieny jamy ustnej.

"Żadne badania czy testy nie potwierdzają tezy, że pasta do zębów przyspiesza wzrost paznokci. Wybielający produkt może jednak rozjaśnić płytkę i zlikwidować powierzchniowe przebarwienia. Najskuteczniejsze będą pasty zawierające sodę oczyszczoną, która jest skutecznym narzędziem do usuwania plamek pojawiających się na paznokciach. Może ona wybielić płytkę w taki sposób, w jaki wybiela nasze zęby" - wyjaśnia w rozmowie z portalem "Byrdie" dermatolożka Marisa Garshick. Warto użyć pasty do zębów również wtedy, gdy mamy kłopoty z usunięciem uporczywych pozostałości po lakierze do paznokci. "Wystarczy nałożyć ją na paznokieć, odczekać 10-15 minut i spłukać wodą, używając szczoteczki do rąk" - instruuje manikiurzystka Marcela Correa.

Eksperci zgodnie twierdzą, że choć pasta do zębów w istocie może poprawić ogólny wygląd paznokci, nie można traktować jej jak cudownego remedium na związane z ich kondycją problemy.

"W celu poprawienia zdrowia paznokci należy zadbać przede wszystkim o utrzymanie dobrze zbilansowanej diety" - zaznacza dermatolożka Blair Murphy-Rose. I dodaje, że warto uwzględnić w codziennym menu produkty bogate w przeciwutleniacze, witaminy z grupy B, żelazo i biotynę.

"Aby wzmocnić paznokcie i przyspieszyć proces ich regeneracji, wzbogać jadłospis o szpinak, chude czerwone mięso, fasolę, tofu, tłuste ryby. Nie zapominaj też o wypełnionych antyoksydantami jagodach, brokułach i papryce" - podsumowuje specjalistka.