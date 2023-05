Spis treści: 01 Wazelina. Na skórę działa jak bariera ochronna

02 Wazelina na zmarszczki: działanie

03 Jak stosować wazelinę na twarz?

04 Wazelina na twarz. Stosuj ostrożnie

Świetnie sprawdza się w pielęgnacji twarzy, a kosztuje niecałe 5 zł. Wazelina to kosmetyk do zadań specjalnych - ma właściwości regenerujące, nawilżające i wygładzające. Na zmarszczki działa niczym botoks, a do tego niweluje cienie pod oczami. Jest idealna dla osób, u których pojawiły się pierwsze oznaki starzenia się skóry.

Wazelina ma wiele uniwersalnych zastosowań i przy tym jest bezpieczna, bo nie powoduje alergii i podrażnień. Powstaje z produktów rafinacji ropy naftowej i nim trafi do naszych rąk jest dokładnie i wielokrotnie oczyszczana z wszelkich domieszek.

Wazelina. Na skórę działa jak bariera ochronna

Zdjęcie Wazelina z powodzeniem zastąpi krem pod oczy / 123RF/PICSEL

Zmiękcza skórę, zapobiega ucieczce wilgoci, delikatnie natłuszcza i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Wazelina to mieszanina mineralnych olejów i wosków tworzących substancję przypominającą konsystencję galaretki.

Nie przenika przez naskórek, tylko tworzy na nim barierę ochronną. Tworzy tzw. okluzję, która chroni przed negatywnym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Dlatego też jest często wykorzystywana w produkcji kosmetyków i leczniczych maści.

Wazelina na zmarszczki: działanie

Wazelina to dobry zamiennik drogich kremów przeciwzmarszczkowych. Jej regularne stosowanie pod oczy może zdziałać cuda. Zwłaszcza, jeśli pojawiają się już pierwsze kurze łapki, a skóra staje się coraz mniej jędrna. Wazelina pomoże wygładzić zmarszczki i zapobiega powstawaniu kolejnych, nawilżyć skórę, zniwelować worki i cienie pod oczami. Co więcej, doda naszej cerze więcej blasku. Jej właściwości docenią przede wszystkim kobiety mające suchą i odwodnioną cerę - wazelina dogłębnie nawilży naszą twarz.

Jak stosować wazelinę na twarz?

Zdjęcie Zapomnij o drogich kremach. Wazelina to idealny zamiennik / 123RF/PICSEL

Wazelinę najlepiej stosować przy wieczornej pielęgnacji ze względu na tłustą konsystencję. Najpierw jednak należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu twarzy z makijażu i innych zanieczyszczeń. Dopiero wtedy możemy nałożyć pod oczy cienką warstwę kosmetyku i pozostawić na noc. Kosmetyk możemy stosować codziennie.

Wazelina na twarz. Stosuj ostrożnie

Ze stosowaniem wazeliny trzeba jednak uważać. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają tłustą czy mieszaną cerę i borykają się z zatykaniem porów. Wazelina może mieć na taką skórę niezbyt korzystny wpływ, bo zawarte w niej składniki mogą działać komedogennie - będą blokować ujścia gruczołów łojowych i tym samym powodować powstawanie zaskórników czy stanów zapalnych.

