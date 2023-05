Jak działa maść cynkowa?

Uroda Apteczna maść jak kosmetyk z drogerii. Pomoże nawet na głębokie zmarszczki Maść cynkowa to jeden z tych aptecznych produktów, który warto mieć w swojej kosmetyczce. Po pierwsze skutecznie radzi sobie z wypryskami, a po drugie jest niezwykle tania. Można ją kupić za mniej więcej pięć złotych niemal w każdej aptece.

Maść cynkowa zawiera tlenek cynku, który jest substancją czynną tego preparatu. Stosuje się ją w celu łagodzenia stanów zapalnych skóry oraz trądziku. Maść cynkowa wykazuje działanie przesuszające, przeciwzapalne, ściągające, antyseptyczne i ochronne.

Stosując ją na wypryski można więc nawet po kilku godzinach lub po upływie nocy zauważyć, że niedoskonałości uległy zmniejszeniu i są mniej widoczne.

Zdjęcie Przeciwwskazaniem do stosowania maści cynkowej jest uczulenie na tlenek cynku lub jej inny składnik / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Odmierz na dwa palce i nałóż na twarz. Tak unikniesz przykrych dolegliwości

Reklama

Jak stosować maść cynkową?

Ten leczniczy produkt należy podawać miejscowo na skórę, a w przypadku wyprysków aplikować punktowo. Zazwyczaj zaleca się, by robić to 1-2 razy dziennie. Przed zastosowaniem warto jednak zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Przed aplikacją maści cynkowej należy dokładnie umyć ręce.

Maść cynkowa trudno się wchłania, a więc jest widoczna na skórze i pozostawia po sobie biały ślad. Trzeba pamiętać, by nie przesadzać z ilością produktu i częstotliwością stosowania. Wszystko po to, by uniknąć nadmiernego przesuszenia skóry.

Przeciwwskazaniem do stosowania maści cynkowej jest uczulenie na tlenek cynku lub jej inny składnik. Poza tym nie należy jej stosować na uszkodzoną skórę i ostre stany zapalne. W przypadku ciąży i karmienia piersią warto skonsultować stosowanie maści cynkowej z lekarzem.

Zobacz także: Zabezpiecza przed zmarszczkami i szpecącymi przebarwieniami. Dostaniesz ją za grosze

Produkt leczniczy zawierający dwa razy więcej tlenku cynku nazywa się pastą cynkową. Jej cechą charakterystyczną jest trudna do rozsmarowania konsystencja. Pastę cynkową również należy stosować punktowo, najlepiej na noc. Działa jako środek wysuszający, co sprawdza się w leczeniu wyprysków.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Choroba naszych czasów - wypalenie zawodowe. Dr Anna Kieszkowska-Grudny i Katarzyna Motelska u Katarzyny Zdanowicz INTERIA.PL