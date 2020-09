​Eksperci przekonują, że do pielęgnacji skóry wystarczą cztery produkty. Jakie?

Odkąd okazało się, że nadmiar kosmetyków nie służy skórze, kluczowe stało się znalezienie tych najlepszych. I określenie, ile powinno ich być. Specjaliści od dbania o skórę przekonują zatem, że wystarczą cztery kosmetyki, tzw. pielęgnacyjna wielka czwórka.

Zdjęcie W codziennej pielęgnacji nie zapominajmy o ochronie przeciwsłonecznej, która jest konieczna /123RF/PICSEL

- Używanie zbyt wielu produktów może podrażniać skórę. Zwłaszcza, jeśli używasz więcej niż jednego produktu przeciwstarzeniowego. To często sprawia, że oznaki starzenia są bardziej zauważalne - czytamy na łamach American Academy of Dermatology.

Eksperci wskazują, że pielęgnację skóry powinno się ograniczyć do czterech kroków. Pierwszym z nich jest oczyszczanie skóry.

W pierwszej kolejności sięgamy po kosmetyki, które służą do usuwania makijażu, martwych komórek naskórka, brudu i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń gromadzących się na skórze. Jaki powinien być to kosmetyk? Dostosowany do potrzeb skóry. Nawilżający, jeśli ma skłonność do przesuszania się. Łagodzący, gdy problemem są nawracające stany zapalne lub regulujący wydzielanie sebum, jeśli cera ma skłonność do przetłuszczania się. Ten etap pielęgnacji pomaga oczyścić i odblokować pory, jednocześnie przygotowując skórę do dalszej pielęgnacji.

Następnie zastosuj miejscowo produkty lecznicze - jeśli takich używasz - lub produkty zawierające składniki aktywne np. retinol. Ten składnik znajdziemy głównie w produktach przeciwstarzeniowych.

- Nakładając krem wokół oczu, użyj palca serdecznego, lekko wklepując produkt w delikatną skórę - zalecają eksperci .

Cały pielęgnacyjny rytuał kończymy kremem nawilżającym skórę, warto ją również zabezpieczyć filtrem SPF, niezależnie od pory roku i panującej na zewnątrz aury.

Podsumowując, podstawą każdej pielęgnacji jest właściwe oczyszczenie skóry, zastosowanie składników aktywnych np. retinolu (aplikujemy go na noc) oraz nie zapominamy o ochronie przeciwsłonecznej, która jest konieczna.