Ekspresowy trening na jędrne pośladki

Marzysz o zgrabnych, krągłych pośladkach, ale brak ci motywacji i czasu, aby nam nimi popracować? Mamy dobre wieści! Nie musisz wykonywać skomplikowanych ćwiczeń przy użyciu maszyn, ani wydawać pieniędzy na karnet na siłownie. Wystarczy krótki, domowy trening i trochę chęci!

Zdjęcie Aby poprawić wygląd pośladków, wystarczą proste ćwiczenia wykonywane regularnie /123RF/PICSEL

Od siedzenia i narzekania nikt jeszcze nie osiągnął wymarzonej sylwetki. A wystarczy odrobina samozaparcia, by w domowych warunkach zafundować sobie dawkę ruchu dla zdrowia i pięknej figury. Przedstawiamy prosty trening autorstwa Marty Hennig, która od wielu lat zajmuje się dbaniem o wygląd i lepsze samopoczucie wielu Polek. Zestaw ćwiczeń na pośladki i uda, który prezentuje na swoim kanale na Youtube - Codziennie fit, zajmie ci jedynie 20 minut - więc na co czekać? Wskakuj w sportowy strój i do dzieła!