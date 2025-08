Jaka będzie pogoda w najbliższy weekend?

W piątek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie lokalnie na wschodzie i w centrum kraju do południa możliwe rozpogodzenia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, burze oraz grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm, lokalnie na południowym zachodzie, południu i w centrum do 30 mm - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach od 20 st. C do 23 st. C, cieplej na południowym wschodzie, tam do 24-25 st. C. Najniższe wartości w rejonach podgórskich Sudetów, od 18 st. C do 20 st. C.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10-15 mm, a na południu do 20-25 mm - wynika z prognozy IMGW. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 24 st. C, cieplej na południowym wschodzie, tam do 26-27 st. C. Zdecydowanie chłodniej miejscami na wybrzeżu, ok. 19 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże, przydadzą się również parasole. Najintensywniej może padać na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Termometry wskażą do 25 st. C na zachodzie, jeszcze cieplej, bo do 28 st. C będzie na wschodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 15 st. C do 19 st. C.

Nie ma szans na poprawę pogody?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże, tylko lokalnie możliwe większe przejaśnienia. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 21 st. C do 24 st. C, nieco chłodniej nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich, od 18 st. C do 20 st. C - wskazują eksperci z IMGW.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Nadal przelotne opady deszczu, na północy mogą pojawić się burze. Na termometrach przeważnie od 21 st. C do 25 st. C. Na Pomorzu i w regonach podgórskich temperatura nie przekroczy 20 st. C.

W środę i czwartek na ogół zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Nadal należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Odczujemy ochłodzenie, bowiem temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 17 st. C do 20 st. C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, ok. 15 st. C - wynika z prognozy pogody opracowanej przez IMGW.

