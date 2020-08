Konwencjonalne pierścionki zaręczynowe to dla niektórych narzeczonych jednak jakby za mało. Przekonane, że miłość wymaga poświeceń, przekłuwają palce.

Zdjęcie Kolczyki są praktyczniejszym wyborem niż łatwo gubiące się pierścionki? /123RF/PICSEL

Finger piercing, czyli kolczyk w palcu, co wrażliwszym każe odwrócić wzrok. Wiadomo, że osoby zaprawione w bojach potrafią zdecydować się na przekłucie nawet bardziej unerwionych części ciała, ale przebite palce to zdaniem dla wielu galopująca przesada. Zwłaszcza wtedy, kiedy mają one zastąpić pierścionki zaręczynowe.

Zwolenniczki trendu przekonują, że dzięki przekłuciu zaręczynowa biżuteria zawsze będzie na swoim miejscu, odpadają też problemy z zagubionymi pierścionkami zsuwającymi się z palców lub potrzebą zmieniania rozmiarów tychże w miarę upływu lat. Kłuć można klasycznie (kolczyk przechodzi na wylot) lub sposobem microdermal, czyli skórnej kotwicy. Większa część kolczyka zostanie wówczas niewidoczna, schowana pod skórą, a ozdobny kamyk będzie obnoszony z dumą.

Osoby nieprzekonane twierdzą, że tego typu wymysły są równie trafione, jak tatuaż z imieniem ukochanego... No i dlaczego poświęcać ma się kobieta?

Sam ślad po piercingu w palcu podobnie jak nieprzemyślany tatuaż, najprawdopodobniej zostanie na całe życie, nawet jeśli właścicielka zdecyduje się na usunięcie biżuterii. Na przykład po zarwanych zaręczynach.