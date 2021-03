Jak zapowiada Chris Appleton, z którego usług korzysta nie tylko Jennifer Lopez, ale i Kim Kardashian, w 2021 roku najmodniejsze będą długie loki przywodzące na myśl włosy lalki Barbie. Aby jednak włosy zadawały szyku, niezbędna jest właściwa pielęgnacja. Dlatego fryzjer gwiazd zdradza też, jakie preparaty warto w tym celu stosować.

Reklama

Zdjęcie Fryzjer Jennifer Lopez przekonuje, że hitem sezonu będą fale w stylu Barbie /London Ent/ Splash News /East News

Miniony rok z uwagi na wybuch pandemii i wprowadzenie związanych z nią obostrzeń przyniósł diametralną zmianę podejścia do wyglądu. Eleganckie stroje zamieniłyśmy na wygodne dresy, a kolorowe kosmetyki ustąpiły miejsca produktom do pielęgnacji. Rezygnacja z mocnego, starannie wykonanego makijażu to niejedyna modyfikacja. Pandemia odcisnęła swoje piętno również na naszych fryzurach. Zamknięcie salonów fryzjerskich zmusiło nas do samodzielnego zadbania o włosy. Odrosty, własnoręcznie podcinane końcówki i nonszalanckie uczesania, takie jak kucyki i koczki, stały się nową codziennością.

Reklama

Nie dziwi zatem, że gdy po złagodzeniu obostrzeń fryzjerzy wrócili do pracy, mnóstwo kobiet zapragnęło oddać swoje włosy w ręce profesjonalisty. Jak zapowiada Chris Appleton, z którego usług korzystają m.in. Jennifer Lopez, Katy Perry, Ariana Grande i Kim Kardashian, chęć eksperymentowania z fryzurą będzie nam towarzyszyć jeszcze przez wiele miesięcy. I zdominuje trendy 2021 roku.

"Właśnie minął rok domowego farbowania włosów, noszenia widocznych odrostów i samodzielnego strzyżenia. Niechlujna fryzura to ostatnia rzecz, o jakiej teraz marzymy. Włosy w stylu Barbie będą najważniejszą tendencją nadchodzących miesięcy. Mam tu na myśli duże, sprężyste loki wykonane za pomocą szerokiej szczotki i lokówki, spryskane lakierem i nabłyszczającym sprayem. Nonszalanckie fale odchodzą w zapomnienie" - wyjaśnia ekspert w rozmowie z brytyjskim magazynem "Glamour".

Jak osiągnąć taki efekt? Należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji, a zarazem nie rezygnować ze stylizacji włosów. "Kluczowym elementem jest połysk. Włosy Barbie są błyszczące od nasady aż po same końce. Są jednocześnie mocno nawilżone i zdrowe, co dodatkowo upiększa fryzurę" - podkreśla Appleton. Fryzjer gwiazd poleca regularnie stosować odżywcze maseczki wzbogacone o siarkę, która odbudowuje uszkodzoną keratynę w pasmach, poprawiając ich wytrzymałość i elastyczność. Sprawdzą się również preparaty zawierające ekstrakty z wodorostów i alg morskich, które skutecznie eliminują suchość kosmyków.