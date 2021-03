Organizacja gali rozdania nagród w środku pandemii jest nie lada wyczynem, a 78. ceremonia Złotych Globów 2021 wysoko zawiesiła poprzeczkę kolejnym imprezom! Nie zawiodły także gwiazdy, które - choć w większości pojawiły się na gali tylko wirtualnie - jak zwykle wywołały zachwyt swoimi fryzurami i makijażami. Jakie trendy wiodły w tym roku prym na wirtualnym czerwonym dywanie? Oto naszym zdaniem najważniejsze stylizacje, które warto kopiować.

Zdjęcie Emma Corrin znów zachwyciła - tym razem wzorowała się na Twiggy /USA TODAY Network/Sipa USA /East News

Wiele gwiazd zaprezentowało makijaże, w których najważniejszym elementem była rozświetlona cera i makeup oczu oraz ust w odcieniach nude. Kolejną równie wyraźną tendencją były usta w mocnych kolorach czerwieni i różu, wzrok przyciągały także fryzury - a zwłaszcza retro fale w stylu Starego Hollywood. Które gwiazdy promowały te trendy i wyglądały najpiękniej?

Emma Corrin jak Twiggy

Stylizacja Emmy Corrin, nagrodzonej statuetką Złotego Globa za rolę Diany w serialu "The Crown", może budzić skojarzenia z Pierrotem dzięki kryzie ozdabiającej suknię i intensywnie różowym policzkom. Jednak jej look nawiązuje także do słynnych makijaży Twiggy - krótka wygładzona fryzura z głębokim przedziałkiem z boku świetnie eksponuje makeup aktorki, w którym na pierwszy plan wysuwają się mocno podkreślone rzęsy i alabastrowa cera, a mocny różowy kolor policzków współgra z ustami w podobnym kolorze. Autorką makijażu Corrin jest makijażystka gwiazd Florrie White.

Księżniczka Elle Fanning

Jedną z najczęściej komentowanych stylizacji tegorocznych Złotych Globów jest ta, którą zaprezentowała Elle Fanning. Jasnobłękitna suknia Gucci stała się idealnym tłem dla makijażu aktorki. Jak Fanning zdradziła w rozmowie z portalem Vogue.com, nie wyobrażała sobie innego makeupu na ten wieczór niż rozświetlona cera i kreski jaskółki wykonane czarnym eyelinerem. Reszta makijażu była utrzymana w odcieniach nude: delikatny róż podkreślał policzki aktorki, a jasnoróżowa szminka usta. Dopełnieniem makijażu był klasyczny koczek baletnicy. Podobne upięcie tego wieczoru nosiła także Sofia Carson.