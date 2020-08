Toniki, płyny micelarne, hydrolaty roślinne i inne specyfiki zwykle nanosisz na twarz przy pomocy płatka kosmetycznego? Zdaniem kosmetologów popełniasz błąd. Jest coś, co pozwoli lepiej oczyścić skórę.

Czy wiesz, że popularne płatki kosmetyczne, bez których większość z nas nie wyobraża sobie demakijażu twarzy, są nieobojętne dla zdrowia i wcale nie działają tak dobrze w służbie upiększania? Zdaniem niektórych kosmetologów (w tym Bożeny Społowiecz, autorki książki "Skin Coach") zdecydowanie lepiej używać aptecznych gazików niejałowych. Taka zamiana przyniesie wiele wymiernych korzyści.

Oszczędność



Gaziki są wydajne i tanie. W opakowaniu jest ich całkiem sporo - najpopularniejszy wariant to paczka zawierająca 100 sztuk w rozmiarze 10x10 cm. Wystarczy na długo!



Ekologia



Płatki kosmetyczne pakowane są w folię, gaziki w papier. Co więcej - bawełniane gaziki ulegają biodegradacji, są więc przyjazne planecie.



Peeling gratis



Faktura gazików pozwala wykonać bardzo delikatny peeling mechaniczny przy okazji regularnego oczyszczania twarzy przy ich pomocy. Kto woli jeszcze delikatniejszą pielęgnację, może wybrać niejałowe gaziki bawełniane wykonane z włókniny.



Bezpieczeństwo



Gaziki, jako opatrunek medyczny, nie zawierają substancji drażniących ani wybielaczy, jakich używa się przy produkcji większości rodzajów płatków. Dlatego nie podrażniają skóry - nadają się do każdego rodzaju cery. Z płatkami łączy się niebezpieczeństwo podrażnień, alergii i pogorszenia stanu cery, z czego mało kto zdaje sobie sprawę.



Skuteczność



Dzięki gazikom można oczyścić twarz skuteczniej - lepiej "wymiatają" zanieczyszczenia z powierzchni skóry, są większe i cieńsze od płatków, a przy tym bardziej plastyczne - można nimi łatwo dotrzeć do wszystkich zakamarków, np. kącików oczu.



Komfort



Rozwarstwiające się płatki, pozostawione kłaczki? Z gazikami w ogóle nie ma takich problemów.