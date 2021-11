Glazed, czyli najnowszy trend w makijażu oczu

Glazed, czyli nowy trend makijażowy

O tym, że ciężki podkład lepiej wymienić na lekki krem bb wiemy od dawna. Teraz przyszedł czas na skupienie się na cieniach do powiek i delikatnym podkreśleniu oczu.

Glazed to nowy trend makijażowy, który opiera się na prostocie i delikatności. Stawia on na naturalne wykończenie makijażu oczu. Warto więc sięgnąć po cienie w odcieniach nude oraz takie, które dodadzą delikatnego połysku.

Instagram Post

Zaletą takiego makijażu jest przede wszystkim to, że można wykonać go w zaledwie kilka minut. Ponadto sprawdzi się na każdą okazję. Pasuje zarówno do eleganckiej stylizacji, jak i luźnego looku. Na delikatne podkreślenie oczu chętnie stawia m.in. Agnieszka Woźniak-Starak.



Instagram Post

Makijaż w stylu Glazed to powiew świeżości i lekkości. Za jego pomocą można optycznie powiększyć oko, a także podkreślić urodę w delikatny i zjawiskowy sposób.

Instagram Post

