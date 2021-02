​Gotowanie obiadu to dobry moment, by zadbać o swoje paznokcie

Przygotowywanie posiłków to czynność, która kojarzy się z niszczeniem dłoni. Wysoka temperatura, zawarte w krojonych warzywach i owocach kwasy, sól i inne przyprawy raczej nie wpływają korzystnie na wygląd skóry i paznokci. Tymczasem specjaliści od pielęgnacji przekonują, że podczas przyrządzania jedzenia można wykonać proste zabiegi upiększające dłonie i paznokcie. I wykorzystać do tego składniki, z których gotujemy posiłek.

Zdjęcie Często zapominamy, że oleje jadalne to dobre i tanie kosmetyki /123RF/PICSEL

Chyba każda kobieta wie o tym, że dłonie, na których skóra szybko się starzeje, należy regularnie nacierać kremem lub olejkiem. I chyba każdej kobiecie zdarza się o tym zapomnieć. Jak przekonują specjaliści, taki "zabieg" można wykonać w trakcie robienia obiadu. Rzecz jasna, nie używamy do tego kosmetyków, bo one nie powinny stykać się z żywnością. Do takiej pielęgnacji można zastosować to, co akurat mamy pod ręką, czyli produkty spożywcze.

Reklama

Dobrymi kosmetykami są oleje jadalne, które - oprócz właściwości odżywczych - mają też właściwości pielęgnacyjne. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia zawiera dużą dawkę witaminy E, która zapewnia ochronę przed stanami zapalnymi i wolnymi rodnikami, olej kokosowy pomaga skórze zwiększyć produkcję kolagenu i może pomóc poprawić poziom nawilżenia, olej z awokado zawiera kwas oleinowy i tłuszcze jednonienasycone. Zatem jeśli w trakcie robienia posiłku używamy oliwy do polewania sałatki czy dodajemy olej do pieczonych warzyw czy mięs, skrapiamy olejem sezamowym ulubione egzotyczne danie, to warto kilka kropli wklepać lub wetrzeć w skórę dłoni.

Codzienne wcieranie w dłonie odrobiny oliwy z oliwek będzie doskonałym zabiegiem odżywiającym, który może poprawić krążenie krwi wokół paznokci, stymulując ich wzrost, a także pomóc chronić naskórek przed urazami. Podobne właściwości mają też inne oleje, zwłaszcza ten z awokado czy kokosowy.