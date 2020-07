Hydrolaty kwiatowe: ukoją, nawilżą, poprawią nastrój

Róże, bławatki, lawenda tak pięknie zdobią balkony i ogrody. Z ich płatków możemy przygotować pełne witamin i minerałów pachnące kosmetyki, które zatroszczą się o skórę i włosy

Zdjęcie Na bazie hydrolatu przygotujesz domową maseczkę /123RF/PICSEL

Jak je zrobić?

Przygotuj: stalową kawiarkę do parzenia kawy, garść płatków kwiatów, wodę (najlepiej destylowaną).

Reklama

Wykonanie: dolny pojemnik kawiarki napełnij wodą; do koszyczka (tam gdzie zwykle wsypujesz kawę) połóż świeże płatki kwiatów; dokręć górną część kawiarki; ogrzewaj do przepłynięcia wody do górnego fragmentu naczynia. To co się w nim zbierze, to kwiatowa esencja, którą po ostygnięciu możesz użyć na kilka sposobów.

Mgiełka do twarzy

Płyn przelej do buteleczki z atomizerem i spryskuj nim twarz. Taka mgiełka przyda się do odświeżenia skóry w ciągu dnia. Aby nie przesuszyła skóry, po spryskaniu cery odczekaj około 1 minutę i nadmiar płynu zbierz chusteczką higieniczną. Mgiełka może też zastąpić tonik, który naniesiony na umytą twarz, przywróci cerze prawidłowe pH, zapobiegając jej podrażnieniom.

Maska z glinką

Sproszkowaną glinkę zamiast z wodą możesz rozrobić z hydrolatem. Dzięki temu działanie glinki będzie skuteczniejsze. Do ukojenia cery wrażliwej proponujemy zmieszać glinkę czerwoną z hydrolatem z róży. Aby złagodzić trądzik, warto zmieszać glinkę zieloną z hydrolatem z bławatka.

Płukanka do włosów

1/2 szklanki hydrolatu lawendy zmieszaj z 1 łyżką octu jabłkowego. Po umyciu włosów szamponem nadmiar wody mocno odciśnij ręcznikiem. Polej głowę kwiatowo-octową płukanką. Dzięki niej włosy po wyschnięciu nie będą się puszyć i zyskają piękny połysk.

#POMAGAMINTERIA

Hubert ma roczek. Pierwsze sześć tygodni życia spędził w szpitalu, walcząc o każdy dzień. Urodził się z ciężkimi wadami - między innymi z brakiem kości w rękach. Pojawiła się jednak nadzieja na operację, która umożliwi mu normalny rozwój. Wystarczą dwa kompleksowe zabiegi, dzięki którym jego dłonie i przedramię ukształtują się w sposób prawidłowy, a ręce będą mogły prawidłowo rosnąć z zachowaniem pełnej funkcjonalności kończyn. Pomóż Hubercikowi przybić piątkę w przyszłości! Sprawdź szczegóły >>>