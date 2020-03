Jak bezpiecznie wybielić zęby w domu?

Nieatrakcyjny kolor zębów to zmora wielu Polek i Polaków. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na profesjonalny zabieg wybielania w gabinecie stomatologicznym. Na szczęście hollywoodzki uśmiech zapewnimy sobie również domowymi sposobami. Jak to zrobić?

Zdjęcie Kiedy nie mamy możliwości umycia zębów, z pomocą przychodzi nam surowa marchewka /123RF/PICSEL

Za przebarwienia na naszych zębach odpowiedzialna jest niewłaściwa higiena, jedzenie oraz napoje, a dokładniej barwniki, które się w nich znajdują, oraz wiek - wraz z nim naturalne jest, że zęby stają się ciemniejsze.

Jeśli zdecydujemy się na wybielanie zębów, powinniśmy to zrobić z głową. Najlepiej oczywiście, jeśli zabieg odbywa się pod okiem specjalisty, ale nie zawsze jest to możliwe. Zwłaszcza teraz, kiedy pandemia koronawirusa uziemiła nas w domach, a wiele gabinetów stomatologicznych jest zamkniętych. Zdani na samych siebie możemy delikatnie poprawić koloryt naszych zębów w domu.

Podstawowym środkiem, który zapewni nam ładny kolor zębów, jest ich właściwa higiena. Nie jest tajemnicą, że zęby powinniśmy myć po każdym posiłku. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Wtedy z pomocą przychodzi nam... surowa marchewka. Okazuje się, że warzywo to nie tylko czyści zęby mechanicznie oraz zwiększa wydzielanie śliny, ale też neutralizuje kwasy odpowiedzialne za powstawanie próchnicy.

Zęby wybielimy również za pomocą kurkumy, która zwiera w sobie naturalny przeciwutleniacz - kurkuminę. Przyprawę rozpuszcza się w wodzie, smaruje zęby, a następnie od razu wypłukuje.

Wiele osób rozjaśnia zęby sokiem z cytryny. Niestety, może on wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Dlaczego nie powinno się go stosować do czyszczenia? Obejrzyj poniższy materiał: