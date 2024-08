Jennifer Lopez. Kobieta wielu talentów

Historia Jennifer Lopez to prawdziwy “American dream". Urodzona i wychowana w Bronksie, córka skromnych Portorykańczyków, wyrosła na jedną z największych światowych gwiazd przemysłu muzycznego.

Swoją karierę zaczynała jako tancerka, występując podczas koncertów takich gwiazd jak New Kids on the Block czy Janet Jackson. Po kilku epizodach, w mniej lub bardziej udanych produkcjach, otrzymała propozycję zagrania tytułowej roli w filmie “Selena" opowiadającym historię życia meksykańsko-amerykańskiej piosenkarki Seleny Quintanilla-Pérez. Film stał się prawdziwym hitem, a sama Lopez za swoją kreację została nominowana do Złotego Globu.

Jennifer Lopez stawia na odważne kreacje Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News East News

Od tego momentu jej kariera nabrała oszałamiającego tempa. Jennifer nie tylko wystąpiła w wielu kasowych przebojach filmowych, ale i nagrała dziewięć albumów studyjnych, z których pochodzi wiele popularnych przebojów.

Lopez ma też prawdziwą “głowę do interesów". Artystka odnosi sukcesy nie tylko jako piosenkarka, tancerka i aktorka, ale także jako producentka filmowa i telewizyjna oraz bizneswomen. Jennifer posiada własną linię perfum, ubrań, butów i akcesoriów, a w 2021 roku wypuściła na rynek linię kosmetyków do pielęgnacji twarzy oraz ciała.

Sekret pięknej skóry Jennifer

Nie da się ukryć, że skóra Jennifer Lopez jest obiektem zazdrości kobiet na całym świecie. Mimo upływu lat artystka zachwyca gładką i promienną cerą, bez praktycznie żadnych oznak starzenia.

Jaki jest sekret jej młodego wyglądu? Przede wszystkim Jennifer nigdy nie zapomina o dokładnym demakijażu. I to nie tylko przed snem, ale również przed treningiem. Pot zmieszany z sebum i podkładem to prosta droga do powstawania niedoskonałości.

Do mycia twarzy gwiazda używa tylko łagodnych kosmetyków, które nie naruszają warstwy hydrolipidowej skóry takich jak olejki oraz żele i pianki bez SLS, a jednocześnie dogłębnie oczyszczają pory, dokładnie usuwają makijaż, sebum i zanieczyszczenia.

Jennifer Lopez Evan Agostini/Invision/East News East News

Po starannym demakijażu przychodzi czas na serum i krem. W przypadku obu kosmetyków Lopez stawia na produkty nawilżająco-ujędrniające. Kiedy jej cera jest szczególnie mocno przesuszona, nakłada grubszą warstwę serum, aby ją odżywić i zniwelować uczucie ściągnięcia.

Jennifer Lopez jest również wielką fanką złuszczania skóry. To właśnie systematyczne złuszczanie pobudza jej komórki do odnowy i jest receptą na młodo wyglądającą cerę. Gwiazda szczególnie upodobała sobie peelingi chemiczne z użyciem kwasu glikolowego. Jego regularne stosowanie pobudza syntezę kolagenu i elastyny, co z kolei sprawia, że zmarszczki i bruzdy ulegają spłyceniu, a przebarwienia rozjaśnieniu. To również używanie kwasu glikolowego daje efekt świetlistej skóry zwany “J.Lo glow".

Artystka, mimo że jest posiadaczką skóry o oliwkowym odcieniu, starannie chroni ją przed słońcem. Jak sama przyznaje, na co dzień może zupełnie zrezygnować z noszenia makijażu, ale nigdy nie wychodzi z domu bez nałożenia kremu z filtrem.

Profesjonalne zabiegi

Chociaż wiele osób twierdzi, że perfekcyjny wygląd Jennifer Lopez to zasługa chirurga, sama artystka od lat przekonuje, że nigdy nie miała żadnej operacji plastycznej. Nie ukrywa jednak, że lubi korzystać z nieinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Ostatnio jej ulubionymi zabiegami są te z wykorzystaniem technologii HIFU. Zabiegi te wykorzystują wysokoenergetyczne wiązki fal ultradźwiękowych, które omijając naskórek, docierają do głębokich warstw skóry i wywołują mikrouszkodzenia poprzez miejscowe przegrzanie tkanek. Dzięki temu organizm wytwarza nowe włókna kolagenowe i elastynowe oraz naprawia te już istniejące.

Zabieg daje efekt głębokiego liftingu bez ingerencji chirurgicznej. Skóra staje się napięta, odzyskuje jędrność, zmarszczki zostają wygładzone, a owal twarzy poprawiony.

Dieta i aktywność fizyczna Jennifer Lopez

Nawet najdroższe kosmetyki i zabiegi kosmetyczne nie sprawią, że nasza cera będzie wyglądała zdrowo i promiennie, jeśli nie zadbamy o nią również “od środka".

Jennifer Lopez znana jest ze swojego zdrowego stylu życia. Gwiazda śpi od 7 do 8 godzin na dobę, aby jej organizm, w tym także i skóra, miał czas na regenerację. Unika alkoholu i papierosów, a jakiś czas temu odstawiła również kawę.

Artystka jest również wielką fanką aktywności fizycznej, która pomaga jej zachować idealną sylwetkę i dobrą kondycję niezbędną podczas występów na scenie. Oprócz tańca, Jennifer uwielbia ćwiczenia na siłowni, boks oraz bieganie. Trenuje od 4-5 razy w tygodniu.

Również dieta Jennifer jest tak skomponowana, aby zawierała w sobie najlepsze dla jej skóry składniki takie jak kwasy omega, zdrowe tłuszcze i witaminy.

W jej jadłospisie znajdziemy przede wszystkim grillowaną rybę, mięso z indyka i wołowinę, a do tego komosę ryżową, dużo świeżych warzyw (głównie zielonych), owoców oraz orzechy. Próżno za to szukać niezdrowych przekąsek, fast foodów czy przetworzonej żywności.

Jennifer Lopez BACKGRID East News

Piosenkarka codziennie pamięta również o odpowiednim nawodnieniu. Najczęściej sięga po wodę, wodę kokosową oraz zieloną herbatę.

Jak wygląda przykładowy jadłospis Jennifer Lopez?

Śniadanie:

Proteinowe smoothie, w którego skład wchodzi najczęściej porcja białka w proszku, truskawki, maliny, jagody, jogurt grecki, cynamon, miód, sok z cytryny i kostki lodu.

Lunch:

Sałatka z grillowanym kurczakiem lub łososiem oraz warzywa - awokado, ogórki, brokuły i cukinia z oliwą z oliwek.

Przekąska:

Warzywa pokrojone w słupki, owoce, orzechy.

Kolacja:

Ostatni posiłek to zazwyczaj połączenie białka z komosą ryżową. Często jest to też ryż i fasola, ale także kurczak - najczęściej w stylu portorykańskim.

