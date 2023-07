Medykamenty dedykowane w leczeniu trądziku posiadają w swoim składzie m.in. kwas glikolowy i salicylowy, które mają łagodzić stany zapalne skóry. Okazuje się jednak, że właściwości wspomnianych kwasów mogą mieć również zastosowanie podczas zwalczania nieprzyjemnego zapachu ciała, za który odpowiadają różnego rodzaju bakterie.

Zdaniem naukowców kwas glikolowy i salicylowy pozwala na obniżenie poziomu pH pod pachami, co utrudnia rozwój bakterii. Ponadto kwasy są bardzo często stosowane w przemyśle kosmetycznym i mają wykazywać działanie złuszczające, zatem mogą one spełniać swoją rolę w postaci zamiennika dezodorantu. Dlaczego? Otóż zdaniem dr Brandona Cohena, dermatologa z Cedars Sinai w Kalifornii stosując pod pachami produkty z tym kwasami, pozbywamy się martwych komórek skóry, a zatem środowiska do powstawania bakterii.

Popularna blogerka specjalizująca się w branży "beauty" dr Michelle Wong w swoich mediach społecznościowych poinformowała internautów, że:

"Istnieją dwa główne rodzaje gruczołów, które odpowiadają za wytwarzanie potu: gruczoły ekrynowe i gruczoły apokrynowe. Te drugie stanowią główną przyczynę wytwarzania nieprzyjemnego zapachu podczas pocenia. Lecze­nie tego zapachu kwasami złuszczającymi najprawdopodobniej działa poprzez obniżenie pH pod pa­chami do poziomu, w którym bakterie nie mogą się rozwijać."

Zdaniem specjalistów nie ma na tę chwilę badań, które wykazywałyby szkodliwość używania kwasów glikolowego i salicylowyego jako alternatywy dezodorantu. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku osób z wrażliwą skórą, mogą one powodować podrażnienia.

Dobrym rozwiązaniem jest poszukanie dezodorantów z zawartością kwasu glikolowego, kwasu salicylowego lub kwasu migdałowego. Ten ostatni, zdaniem specjalistów, jest najlepiej tolerowany w przypadku osób z wrażliwą skórą.

Należy również pamiętać, że stosowanie pod pachę preparatów ze wspomnianymi kwasami nie uchroni nas przed poceniem się.