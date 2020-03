​Jak dbać o dłonie przesuszone żelem antybakteryjnym?

Przestrzeganie zasad higieny jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Częste mycie rąk antybakteryjnymi preparatami powoduje jednak, że skóra dłoni staje się szorstka i przesuszona. Niektóre produkty do dezynfekcji mogą wywołać silne podrażnienia, a nawet reakcje uczuleniowe. Jak temu zapobiec?

Zdjęcie Zamiast tradycyjnego mydła czy żelu antybakteryjnego warto użyć produktu czyszczącego o właściwościach nawilżających /123RF/PICSEL

Eksperci wciąż przypominają, że częste i dokładne mycie rąk to najskuteczniejszy sposób zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzeganie zasad higieny stało się dziś zatem ważniejsze niż kiedykolwiek. Regularne dezynfekowanie dłoni, choć w obecnej sytuacji bez wątpienia konieczne, ma jednak pewne konsekwencje. Żele i mydła antybakteryjne o silnym działaniu naruszają bowiem barierę ochronną skóry - ta zaś staje się przesuszona i szorstka.

Reklama

Częste mycie rąk może uszkodzić integralność skóry, usuwając naturalne nawilżenie i powodując, że dłonie stają się suche, obolałe i podrażnione - tłumaczy w rozmowie z "The Independent" dermatolożka Susan Mayou.

Podrażniona skóra to problem nie tylko natury estetycznej, ale i zdrowotnej.

- Naskórek uszkodzony pod wpływem działania środków dezynfekujących staje się mniej skuteczną tarczą ochronną przeciw infekcjom, dlatego odpowiednie nawilżanie jest niezbędne - zaznacza ekspertka. I zastrzega, że nie może to być powód rezygnacji z nawyku częstego mycia rąk. Warto natomiast zadbać o odpowiednią pielęgnację dłoni, by poprawić wygląd i kondycję narażonej na działanie chemicznych substancji skóry.

Co zatem możemy zrobić, by przywrócić dłoniom jedwabistą gładkość, zapobiec dalszym podrażnieniom i wzmocnić barierę ochronną skóry? Zacznijmy od właściwego preparatu do mycia.

- Zamiast tradycyjnego mydła czy żelu antybakteryjnego użyj produktu czyszczącego o właściwościach nawilżających. Już podczas mycia rąk pomoże on zmiękczyć i nawilżyć skórę, zwłaszcza gdy cierpisz na takie objawy, jak egzema lub alergie. Produkt łagodzący działa zarazem przeciwbakteryjnie, co oznacza, że zabija mikroorganizmy i zatrzymuje ich wzrost. Szukaj produktów, które zawierają składniki, takie jak masło shea i aloes - wyjaśnia dermatolog Adam Friedmann.

Aby tym skuteczniej ochronić delikatną skórę dłoni przed nadmiernym wysuszeniem, warto również korzystać z ochronnych rękawiczek - zwłaszcza podczas wykonywania prac porządkowych.

- Wiele środków czyszczących, których używamy do sprzątania naszych mieszkań, zawiera ostre chemikalia. Są one bardzo szkodliwe dla skóry, powodując stany zapalne - tłumaczy Mayou. Pamiętajmy jednak, że gumowe rękawiczki nie przepuszczają powietrza, dlatego należy nosić je wyłącznie przez krótki czas - Problem z noszeniem gumowych rękawic polega na tym, że gromadzi się w nich pot, a to może pogorszyć sytuację i zaostrzać stan zapalny skóry - przestrzega Friedmann.

Kolejnym krokiem jest właściwa pielęgnacja. Eksperci sugerują, by wzbogacić codzienną rutynę pielęgnacyjną o bezzapachowe kremy do rąk i silnie nawilżające maski.

- Po wysuszeniu dłoni, nałóż obficie warstwę kremu do rąk, aby ukoić wszelkie podrażnienia skóry i zminimalizować suchość - instruuje Mayou.

Wieczorem sięgnijmy zaś po odżywczą maskę.

- Maseczki do rąk to świetna metoda leczenia podrażnień i reakcji alergicznych, która pozwala wykorzystać potencjał skoncentrowanych składników. Maski do rąk działają podobnie, jak maseczki do twarzy. Możemy wybrać zarówno produkt w formie gęstego kremu, jak i wzbogaconych o nawilżający balsam rękawiczek. To bardzo wygodne rozwiązanie - dodaje Friedmann.

Jeśli skóra naszych dłoni jest wyjątkowo podrażniona - swędzi, jest obolała, popękana i mimo stosowania nawilżających preparatów, nie wykazuje oznak poprawy - warto zasięgnąć porady dermatologa w celu ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy. I wdrożyć odpowiednie leczenie..

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zabieg parafinowy na dłonie - jak go zrobić w domu? Interia DIY