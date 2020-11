Jak dobrać neonowy cień do tęczówki?

Neonowy makijaż oka to prawdziwy hit jesieni, ale również spore wyzwanie! Ekspert programu "Beauty Express. Mistrzynie makijażu" doradza, jak dobrać cień do tęczówki i stworzyć perfekcyjny, mocno nasycony look.

