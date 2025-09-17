W wannie, pod prysznicem, głową w dół czy w normalnej pozycji? Wydawać by się mogło, że to w jaki sposób myjemy włosy nie ma zupełnie znaczenia. Zdaniem wielu ważne jest jedynie, aby dokładnie je oczyścić i obficie spłukać wodą. Okazuje się jednak, że zarówno pozycja podczas mycia jak również kolejność nakładania produktów do pielęgnacji mają znaczenie. Jeśli zaczniesz to robić poprawnie może okazać się, że twoje włosy nabiorą blasku, staną się zdrowsze i mocniejsze, a kosztowne zabiegi pielęgnacyjne nie będą potrzebne.