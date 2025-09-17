Jak myć włosy, aby miały więcej objętości? Ten banalny trik jest hitem
Czy wiedzieliście, że sposób mycia włosów może mieć ogromny wpływ na ich kondycję oraz wygląd? Dla wielu osób to zupełnie bez znaczenia i wybierają tę wygodniejszą dla nich opcję. Ekspercką opinią na ten temat podzieliła się jakiś czas temu w sieci trycholożka - Olga Poniatowska. Jej słowa mogą wielu zaskoczyć.
Czy sposób mycia włosów ma znaczenie?
W wannie, pod prysznicem, głową w dół czy w normalnej pozycji? Wydawać by się mogło, że to w jaki sposób myjemy włosy nie ma zupełnie znaczenia. Zdaniem wielu ważne jest jedynie, aby dokładnie je oczyścić i obficie spłukać wodą. Okazuje się jednak, że zarówno pozycja podczas mycia jak również kolejność nakładania produktów do pielęgnacji mają znaczenie. Jeśli zaczniesz to robić poprawnie może okazać się, że twoje włosy nabiorą blasku, staną się zdrowsze i mocniejsze, a kosztowne zabiegi pielęgnacyjne nie będą potrzebne.
Jak prawidłowo myć włosy? Trycholożka odpowiada
Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawił się wpis trycholożki - Olgi Poniatowskiej, która podzieliła się z internautami wskazówkami dotyczącymi prawidłowego mycia włosów. Ekspertka mająca ogromną wiedzę na temat pielęgnacji włosów i skóry głowy, poruszyła tym razem temat pozycji w jakiej najlepiej jest myć kosmyki. Jej zdaniem każda opcja jest dobra, jednak tylko jedna pozwala uzyskać efekt puszystej, odbitej u nasady fryzury.
Możesz myć głowę tak, jak jest ci wygodnie i w zależności od tego, jakie masz możliwości w łazience, czy masz prysznic, czy może wannę. Bo w każdej pozycji możesz umyć głowę dokładnie, jeśli umyjesz głowę dwa razy i domyjesz każdy fragment skóry głowy, również zakola, środek głowy, uszy, miejsca za uszami i kark.
Olga Poniatowska wyjaśniła jak sama myje włosy i dlaczego jej zdaniem ten sposób jest najlepszy.
Ja wolę myć głową w dół, dlatego, że takie mycie zapewnia lekkie odbicie włosów od nasady. Po drugie, dzięki takiemu myciu pozbyłam się krostek na plecach, które miałam, jak zawsze myłam z głową w górę pod prysznicem.
Jest jeszcze jeden powód, dla którego trycholożka poleca posiadaczkom długich włosów mycie ich głową do dołu.
Chodzi o to, że tak łatwiej jest dokładnie doczyścić skórę głowy i włożyć palce pod włosy, ponieważ nie są one tak przyklejone, jak pod prysznicem — jest to szczególnie ważne przy włosach długich.