Gotuj codziennie. To najlepsze, co możesz zrobić dla jelit i odporności
Rosół, pomidorowa, jarzynowa, barszcz - polskie zupy są wyjątkowe. Rozgrzewają, sycą i przywołują cudowne wspomnienia z dzieciństwa. Ty też masz wrażenie, że dzisiaj nieco odeszliśmy od tradycyjnej kuchni na rzecz eksperymentów i nowinek? Wygląda jednak na to, że sporo może się zmienić, bo dietetyczne trendy coraz mocniej skręcają właśnie w stronę zup, czy kremów. I nie chodzi tylko o smak, ale też o wspaniałe działanie np. na jelita czy odporność.
Spis treści:
- Dlaczego zupy są tak zdrowe?
- Zupy a zdrowe jelita
- Jak zupy wzmacniają odporność?
- Najzdrowsze zupy, które warto jeść
Dlaczego zupy są tak zdrowe?
Zupy nie bez powodu pojawiają się w każdej kulturze świata - od japońskiego miso, przez włoskie minestrone, po polski barszcz. Wspólne mają jedno: są świetnym nośnikiem składników odżywczych. Lista ich zalet jest długa.
- Łatwo przyswajalne składniki - gotowanie w wodzie sprawia, że warzywa, mięso czy kasze oddają do wywaru minerały i witaminy. Dzięki temu zupa to prawdziwy bulion zdrowia.
- Nawodnienie - często zapominamy o piciu wody, a miska zupy to doskonały sposób na dodatkowe nawodnienie organizmu.
- Lekka, ale sycąca - błonnik i białko sprawiają, że zupa syci na długo, a jednocześnie nie obciąża żołądka i nie tuczy.
- Wielofunkcyjna - może być pierwszym daniem, głównym posiłkiem, a nawet kolacją w wersji lekkiego kremu.
Zupy a zdrowe jelita
Coraz więcej mówi się o mikrobiomie - tej wielkiej armii bakterii w jelitach, które decydują o naszym zdrowiu. Okazuje się, że zupy są ich świetnym sprzymierzeńcem.
- Błonnik prebiotyczny - marchew, pietruszka, por, kapusta czy soczewica dostarczają błonnika, który staje się pożywką dla "dobrych" bakterii.
- Łagodność dla układu trawiennego - w formie kremu zupy są łatwe do strawienia nawet dla osób z wrażliwym żołądkiem.
- Naturalne probiotyki - kiszona kapusta czy ogórki w zupach (np. kapuśniaku lub ogórkowej) wnoszą do diety zdrowe bakterie.
Jelita lubią ciepłe, łagodne posiłki. A zupa jest właśnie takim jedzeniem - rozgrzewa, nie drażni i wspiera procesy trawienne.
Jak zupy wzmacniają odporność?
"Na chorobę - rosół" - mówiły nasze babcie. I miały rację! Wywary są bogate w minerały - gotowane kości i warzywa uwalniają wapń, magnez, fosfor i kolagen, które wspierają układ odpornościowy i regenerację tkanek. To także źródło witaminy C i antyoksydantów, zwłaszcza w zupach jarzynowych i pomidorowych znajdziemy solidną porcję przeciwutleniaczy, które pomagają organizmowi walczyć z infekcjami.
Jesienią i zimą szczególnie ważny jest rozgrzewający efekt - ciepła zupa poprawia krążenie i ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych. Nieprzypadkowo rosół nazywany jest "naturalnym antybiotykiem". Także gdy brakuje apetytu, dobrze zaserwować choremu zupę, która jest lekkostrawna i dostarcza płynów oraz elektrolitów.
Najzdrowsze zupy, które warto jeść
Nie każda zupa jest równie wartościowa. Tłusta śmietana i kostki rosołowe nie wchodzą w grę. Ale jeśli postawimy na dobre składniki, zupa staje się naturalnym suplementem diety.
1. Rosół
Król polskich stołów. Długo gotowany na mięsie, warzywach i kościach. Bogaty w kolagen, aminokwasy i minerały. Doskonały na odporność, stawy i regenerację organizmu.
2. Zupa jarzynowa
Prosta, a genialna. Mieszanka sezonowych warzyw dostarcza błonnika, witamin i minerałów. W wersji lekkiej - bez śmietany - to posiłek idealny na co dzień.
3. Pomidorowa
Zawiera likopen - antyoksydant, który wspiera serce i chroni przed starzeniem komórek. Najlepiej przygotować ją z przecieru lub świeżych pomidorów, nie z gotowych koncentratów.
4. Krupnik
Kasza jęczmienna to źródło błonnika, żelaza i witamin z grupy B. Idealny posiłek dla jelit i dla osób, które potrzebują energii na cały dzień.
5. Zupy krem
Krem z dyni, brokułów czy kalafiora - aksamitne, delikatne, a przy tym pełne wartości odżywczych. Łatwe do strawienia, polecane osobom z wrażliwym układem pokarmowym.
6. Zupa miso
Japoński klasyk z fermentowanej soi. Naturalny probiotyk, który wspiera mikrobiom i odporność. Warto spróbować, jeśli lubisz kuchnię azjatycką.
Na koniec coś, co ucieszy każdego - zupy są ekonomiczne. Z jednego garnka można wyczarować obiad dla całej rodziny, a koszt warzyw i kaszy jest zdecydowanie niższy niż gotowych dań. Co więcej, zupa to sposób na zero waste. Możesz wykorzystać warzywa, które zostały w lodówce i stworzyć coś sycącego, zamiast wyrzucać. Smacznego!