Ekspertka zdradziła trik na włosy jak z reklamy. Tafla i gładkość gwarantowane
Wyobraź sobie włosy, które błyszczą i są jak z reklamy: miękkie, gładkie i pełne życia. Większość z nas marzy o takim efekcie, ale sekret nie zawsze tkwi w drogich kosmetykach. Popularna trycholożka z Instagrama Olga Poniatowska zdradziła trik, który odmieni twoją pielęgnację. Prosty, szybki i nieoczywisty. Jedna zmiana w twojej rutynie może sprawić, że włosy w końcu zaczną wyglądać dokładnie tak, jak zawsze chciałaś.
O tafli na włosach marzy każda kobieta
Która z nas nie marzy o tym, by jej włosy były piękne, gładkie i lśniące zupełnie jak na reklamach szamponu? Tak zwana tafla na włosach często z różnych powodów jest nieosiągalna pomimo stosowania różnych dobrych, profesjonalnych kosmetyków. Znana trycholożka Olga Poniatowska, która na swoim instagramowym koncie nagrywa przydatne filmiki z zakresu dbania o włosy i obala mity i szkodliwe trendy z TikToka postanowiła przy okazji omawiania jednego z popularnych ostatnio kosmetyków zdradzić swój sekret na gładkie włosy. Sama specjalistka zachwyca długimi, wypielęgnowanymi włosami, o które dopytują komentujące jej filmiki obserwatorki. Okazuje się, że przed nagrywaniem oraz przed ważniejszymi wyjściami, gdy kobieta chce zrobić wrażenie, używa do swoich kosmyków jednego niepozornego sprayu. Jakiego?
Woda lamelarna - sekretny sposób na piękne włosy
- Wygląda jak woda, a działa jak magia - tymi słowami Olga Poniatowska zaczyna swój filmik, przy okazji prezentując sposób użycia wody lamelarnej na swoich długich włosach. Ten produkt dostępny jest od jakiegoś czasu w popularnych drogeriach oraz sklepach internetowych. Wiele osób nie ma pojęcia, jak działa i czy jest bezpieczny. Okazuje się, że to właśnie on zapewnia cudowny efekt tafli na włosach. - Wykorzystuje się w nim technologię lamelarną, czyli mikrowarstwy składników, które aktywują się dopiero na mokrych włosach. Układają się jak plasterki tam, gdzie włosy są zniszczone i zostawiają efekt wow: gładkość, miękkość i zero obciążenia - wymienia trycholożka.
Aby zapewnić sobie spektakularny rezultat, warto wiedzieć jak prawidłowo używać wody lamelarnej. Poniatowska zaleca trzyamć się tego schematu:
- najpierw umyj włosy dwa razy swoim ulubionym szamponem odpowiednim dla twojego typu skóry głowy
- w zależności od tego, jak bardzo masz zniszczone włosy możesz spryskać wodą lamelarną kosmyki od ucha w dół po spłukaniu maski lub bezpośrednio po umyciu szamponem
- wysusz włosy - kluczowy jest ciepły nawiew, by aktywować produkt, a resztę suszenia wykonaj chłodnym
- na koniec końcówki potraktuj minimalną ilością olejku lub pomiń ten krok.
Produkt nie dla każdego
Jeśli masz proste lub falowane, długie nie za cienkie włosy, z pewnością będziesz zaskoczona efektem jak z salonu fryzjerskiego. Niestety trik z wodą lamelarną niestety nie sprawdzi się, jeśli:
- masz kręcone włosy
- masz bardzo cienkie włosy (będą bardzo płaskie i bez życia)
- jesteś tuż przed zabiegiem farbowania, tonowania, rekonstrukcji
Trycholożka radzi nie używać tego produktu częściej niż co trzy dni (ona sama używa go ok. raz w tygodniu), bo blokuje działanie naprawcze masek, utrudniając działanie składników aktywnych. - To nie jest produkt naprawczy, tylko upiększacz - uczula specjalistka.
