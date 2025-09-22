O tafli na włosach marzy każda kobieta

Która z nas nie marzy o tym, by jej włosy były piękne, gładkie i lśniące zupełnie jak na reklamach szamponu? Tak zwana tafla na włosach często z różnych powodów jest nieosiągalna pomimo stosowania różnych dobrych, profesjonalnych kosmetyków. Znana trycholożka Olga Poniatowska, która na swoim instagramowym koncie nagrywa przydatne filmiki z zakresu dbania o włosy i obala mity i szkodliwe trendy z TikToka postanowiła przy okazji omawiania jednego z popularnych ostatnio kosmetyków zdradzić swój sekret na gładkie włosy. Sama specjalistka zachwyca długimi, wypielęgnowanymi włosami, o które dopytują komentujące jej filmiki obserwatorki. Okazuje się, że przed nagrywaniem oraz przed ważniejszymi wyjściami, gdy kobieta chce zrobić wrażenie, używa do swoich kosmyków jednego niepozornego sprayu. Jakiego?

Woda lamelarna - sekretny sposób na piękne włosy

Woda lamelarna zwykle jest w poręcznej butelce z końcówką do rozpylania Canva Pro INTERIA.PL

- Wygląda jak woda, a działa jak magia - tymi słowami Olga Poniatowska zaczyna swój filmik, przy okazji prezentując sposób użycia wody lamelarnej na swoich długich włosach. Ten produkt dostępny jest od jakiegoś czasu w popularnych drogeriach oraz sklepach internetowych. Wiele osób nie ma pojęcia, jak działa i czy jest bezpieczny. Okazuje się, że to właśnie on zapewnia cudowny efekt tafli na włosach. - Wykorzystuje się w nim technologię lamelarną, czyli mikrowarstwy składników, które aktywują się dopiero na mokrych włosach. Układają się jak plasterki tam, gdzie włosy są zniszczone i zostawiają efekt wow: gładkość, miękkość i zero obciążenia - wymienia trycholożka.

Aby zapewnić sobie spektakularny rezultat, warto wiedzieć jak prawidłowo używać wody lamelarnej. Poniatowska zaleca trzyamć się tego schematu:

najpierw umyj włosy dwa razy swoim ulubionym szamponem odpowiednim dla twojego typu skóry głowy

w zależności od tego, jak bardzo masz zniszczone włosy możesz spryskać wodą lamelarną kosmyki od ucha w dół po spłukaniu maski lub bezpośrednio po umyciu szamponem

wysusz włosy - kluczowy jest ciepły nawiew, by aktywować produkt, a resztę suszenia wykonaj chłodnym

na koniec końcówki potraktuj minimalną ilością olejku lub pomiń ten krok.

Produkt nie dla każdego

Po spryskaniu wodą lamelarną kosmyków koniecznie je wysusz Canva Pro INTERIA.PL

Jeśli masz proste lub falowane, długie nie za cienkie włosy, z pewnością będziesz zaskoczona efektem jak z salonu fryzjerskiego. Niestety trik z wodą lamelarną niestety nie sprawdzi się, jeśli:

masz kręcone włosy

masz bardzo cienkie włosy (będą bardzo płaskie i bez życia)

jesteś tuż przed zabiegiem farbowania, tonowania, rekonstrukcji

Trycholożka radzi nie używać tego produktu częściej niż co trzy dni (ona sama używa go ok. raz w tygodniu), bo blokuje działanie naprawcze masek, utrudniając działanie składników aktywnych. - To nie jest produkt naprawczy, tylko upiększacz - uczula specjalistka.

Spróbujesz wody lamelarnej?

