Co wpływa na kondycję skóry dłoni?

Do tego trzeba dodać warunki atmosferyczne, które również negatywnie odbijają się na wyglądzie skóry dłoni. Niskie temperatury czy też promieniowanie słoneczne sprawiają, że skóra znacznie szybciej się starzeje.

Nieodpowiednia pielęgnacja lub jej brak doprowadza do stanu, w którym skóra dłoni staje się przesuszona i zaczyna pękać. Warto pamiętać, by stosować gęste i tłuste kremy do rąk. Dzięki nim dłonie stają się nawilżone i zyskują ochronę przed chłodem oraz wiatrem.

Domowa pielęgnacja dłoni. Jak je odmłodzić?

Wiele kobiet zwraca szczególną uwagę na pielęgnacje twarzy. Stosuje odpowiednie składniki aktywne i dba, by skóra zachowała młody i promienny wygląd. Nie można jednak przy tym zapominać o skórze dłoni, która również wymaga odpowiedniej pielęgnacji.

Chcąc zadbać o wygląd dłoni, warto skorzystać z domowych sposobów. Przede wszystkim pomocny okaże się delikatny peeling, który złuszczy martwy naskórek. Dzięki niemu aplikowane na skórę kremy znacznie lepiej się wchłoną, a skórą stanie się gładsza i rozświetlona.

Jak wykonać domowy peeling do skóry dłoni?

Wystarczy wymieszać łyżkę oliwy z oliwek, łyżkę cukru oraz łyżkę mielonego cynamonu. Tak powstałą mieszankę należy nałożyć na dłonie i delikatnie wmasować w skórę okrężnymi ruchami, a następnie po kilku minutach spłukać letnią wodą. Regularne stosowanie domowego peelingu sprawi, że dłonie w ekspresowym tempie odmłodnieją.

Wśród polecanych sposobów można również znaleźć peeling na bazie cukru oraz miodu. Składniki wystarczy wymieszać w proporcjach 1:1, a następnie zastosować na skórze dłoni jak w przypadku wspomnianego wyżej sposobu. Miód ma właściwości regenerujące i odżywcze. Dzięki niemu skóra dłoni odzyska zdrowy wygląd.

