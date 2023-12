Szybkie sposoby na zatuszowanie siwizny. Nie potrzebujesz do tego farby

Dlaczego włosy zaczynają siwieć?

Uroda Pojawiają się niezależnie od wieku. Papierowe zmarszczki możesz jeszcze wyeliminować Siwienie włosów to naturalny proces, który postępuje wraz z wiekiem. Wówczas kosmyki tracą swój naturalny kolor i przybierają srebrną barwę. Zdarza się jednak, że pojawienie się siwizny następuje ze względu na silny stres.

Najczęściej jednak jest oznaką upływającego czasu i pierwsze siwe włosy można zauważyć mniej więcej między 35 a 40 rokiem życia. Ze względów genetycznych mogą się jednak pojawić się znacznie wcześniej, niż się spodziewamy.

Za obecność pigmentu we włosach odpowiadają melanocyty. Przyczyną siwienia jest ich zanik, który prowadzi do zmniejszenia syntezy melaniny, co w konsekwencji sprawia, że włosy tracą naturalny kolor.

Jak zakryć siwe włosy? Wypróbuj domowy sposób

Domowe sposoby w zakresie pielęgnacji włosów cieszą się sporym zainteresowaniem, a wszystko przez to, że są tanie i do tego skuteczne. Tego typu metody opierają się na wykorzystywaniu produktów znajdujących się niemal w każdym domu i tak też jest w przypadku sposobów na siwe włosy.

W zatuszowaniu siwizny pomocna może się okazać czarna herbata. Wystarczy wsypać suszone listki do miski i zalać mniej więcej litrem wrzącej wody. Po zaparzeniu całość należy odcedzić, a ostudzony płyn wykorzystać w formie płukanki. Następnym krokiem jest umycie włosów i gotowe.

Do zamaskowania siwych włosów można również wykorzystać napar z rumianku wzbogacony sokiem z cytryny. Podobnie zadziała również płukanka na bazie kawy. Warto podkreślić, że odcedzone fusy sprawdzą się jako domowy peeling, który skutecznie usuwa martwy naskórek i sprawia, że skóra staje się niezwykle gładka oraz jędrna.

Wiele osób poleca również płukankę z orzecha włoskiego. By ją przygotować, należy zalać łupiny wrzącą wodą i odstawić na mniej więcej godzinę. Po tym czasie płyn należy odcedzić i wypłukać w nim włosy.

Najlepsze efekty można uzyskać za sprawą regularnych zabiegów. Domowe sposoby na siwe włosy zaleca się wykorzystywać nawet dwa razy w tygodniu.

