Spis treści: 01 Walizena pod oczy - sekret Jennifer Aniston

02 Wazelina na usta zamiast pomadki

03 Slugging - wazelinowanie całej twarzy

04 Jak prawidłowo stosować wazeliną?

Walizena pod oczy - sekret Jennifer Aniston

Stosowanie wazeliny pod oczy to zalecana praktyka dla tych, którzy borykają się z problemem suchej skóry w tym delikatnym obszarze. Wazelina działa jak doskonały emolient, zmiękczając i zabezpieczając skórę przed utratą wilgoci. Jej gęsta konsystencja pomaga zminimalizować widoczność drobnych linii i zmarszczek, nadając skórze zdrowy blask.

Jest tańszą alternatywą dla często drogich specyfików kosmetycznych przeznaczonych do użytku pod oczy. Wazelinę kupimy w aptece już za kilka złotych.

Wielką fanką używania wazeliny pod oczy jest Jennifer Aniston, popularna aktorka, która słynie z młodzieńczego wyglądu i promiennej cery. Gwiazda zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od swojej mamy stosuje produkt codziennie na noc. Nakłada go również na brwi i rzęsy, co świetnie chroni je szczególnie zimą.

Reklama

Czytaj także: W PRL-u w kosmetyczce miała ją każda kobieta. Na zmarszczki działa jak botoks

Wazelina na usta zamiast pomadki

Wazelina to także doskonałe rozwiązanie dla problemu spierzchniętych ust. Jej skuteczność polega na utrzymaniu wilgoci, co zapobiega wysuszeniu wrażliwej skóry w tej okolicy.

Produkt może być stosowany jako balsam do ust, zapewniając im natychmiastową ulgę i gładkość. Regularne używanie wazeliny pomoże utrzymać zdrowy wygląd ust przez cały rok.

Slugging - wazelinowanie całej twarzy

Wazeliną możemy stosować również na całą twarz. Zabieg ten określany jest jako "slugging" i pochodzi z Azji. W Polsce trend zdobywa coraz większą popularność w pielęgnacji skóry.

Polega on na nałożeniu warstwy wazeliny na całą twarz przed snem, co tworzy barierę ochronną, która utrzymuje wilgoć i wspomaga regenerację skóry podczas nocnego odpoczynku. Jest to szczególnie korzystne dla osób z suchą lub skłonną do przesuszeń cerą.

Jak prawidłowo stosować wazeliną?

Stosowanie wazeliny powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry. Przed nałożeniem produktu zaleca się oczyszczenie twarzy i zastosowanie nawilżającego kremu. Następnie, należy delikatnie rozprowadzić cienką warstwę wazeliny na skórze, unikając obszarów, które są podatne na trądzik.

Warto również wspomnieć, że niemożliwe jest całkowite wchłonięcie wazeliny przez skórę, dlatego stosowanie jej przed wyjściem z domu może prowadzić do uczucia lepkości. Najlepiej zatem robić to na noc. Z tego samego powodu produktu powinny unikać osoby z tłustą cerą.

Zobacz również: Odmładzający kolor włosów. Odcień cofnie czas o dekadę