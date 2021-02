Jak pielęgnować włosy zimą?

Nie ma wątpliwości, że pielęgnacja włosów zimą różni się od tej, którą stosujemy latem. Na szczególną uwagę zasługują włosy suche, puszące się i łamiące się. Co stosować zimą i jak pielęgnować włosy, by je nawilżyć i odżywić. Zobaczcie poniżej.

Trzeba pamiętać o tym, że suche włosy wymagają nawilżenia, zwłaszcza zimą, gdy temperatura za oknem często spada poniżej zera. W codziennej pielęgnacji warto postawić na kosmetyki o możliwie jak najbardziej naturalnym składzie. Produkty zawierające alkohol i inne sztuczne składniki dodatkowo wysuszą nasze włosy.



Co powinno znaleźć się w składzie produktów przeznaczonych do suchych włosów? Przede wszystkim owies, len, masło shea, keratyna oraz olejek arganowy. Poza odpowiednim szamponem i odżywką, suchym włosom z pewnością przyda się również maska nawilżająca. Z powodzeniem możemy stosować ją 1-2 razy w tygodniu.



Kiedy mamy więcej czasu - zaplanujmy dzień SPA. Nałóżmy maskę na włosy na 2-3 godziny. Oczywiście nie musimy tyle czasu spędzać w wannie - głowę możemy owinąć ręcznikiem lub folią aluminiową.



Posiadaczki suchych włosów z powodzeniem mogą stosować także olejki do włosów. Kilka kropli olejku arganowego, lnianego, kokosowego lub migdałowego nie tylko doskonale nawilży, ale i świetnie domknie łuski włosów.



Włosy puszące się



Puszące się włosy to zmora wielu kobiet - zwłaszcza zimą. Niektóre panie próbują rozwiązać ten problem stosując prostownicę. To duży błąd. Owszem, sprawia ona, że nasza fryzura jest gładka i ujarzmiona, jednak efekt ten jest krótkotrwały, i, co najważniejsze, jeszcze bardziej niszczy nasze włosy.

Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że puszące się włosy są efektem niewystarczającego nawilżenia. Oznacza to, że posiadaczki tego typu włosów z powodzeniem mogą stosować produkty przeznaczone do suchych włosów. Warto pamiętać o odpowiednim spłukiwaniu włosów po myciu. Aby włosy się nie puszyły, należy unikać gorącej wody i spłukiwać chłodną.



Jednym z najlepszych sposobów na wygładzenie włosów jest regularne olejowanie ich olejem arganowym lub lnianym. Dobrym pomysłem są również wszelakie domowe sposoby na puszące się włosy. Świetnie sprawdzi się maseczka z płatków owsianych, miodu, ciepłego mleka i oliwy z oliwek. Problem puszenia się wyeliminować pomoże także regularne podcinanie końcówek.



Włosy łamiące się



Włosy łamią się z różnych powodów. Może to być nieodpowiednia dieta, niewłaściwa pielęgnacja, częste farbowanie czy suszenie i prostowanie włosów. Nie ma również wątpliwości, że włosy są dodatkowo obciążone także zimą. Niskie temperatury, nakrycia głowy, częste opady i suche powietrze w domu nie sprzyjają zdrowym włosom. Jak więc dbać zimą o łamiące się włosy?



Przede wszystkim warto ograniczyć stylizację bazującą na bardzo wysokich temperaturach. Oczywiście najlepszym wyjściem byłoby zrezygnowanie z suszarki do włosów czy prostownicy. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na taki ruch - zmniejszmy chociaż moc urządzania. Pamiętajmy, że włosów wcale nie musimy prostować w temperaturze 230 °C. Z powodzeniem wykonamy to nawet w granicy 130-140 °C. To samo dotyczy suszenia.



Kosmetyki do łamiących się włosów powinny bazować przede wszystkim na nawilżaniu. Warto, aby zawierały takie substancje jak np. olejek arganowy, miód czy owies. Raz w tygodniu należy stosować treściwą maskę do włosów.



Dodatkowo warto zastanowić się nad wdrożeniem OMO. To nowa metoda mycia włosów, która od jakiegoś czasu zyskuje na popularności. Na czym polega? To 3-etapowe mycie włosów. Rozwinięciem skrótu są trzy słowa: odżywiaj, myj, odżywiaj. OMO rozpoczyna się więc od umycia włosów delikatną odżywką, następnie szamponem, po którego spłukaniu następuje kolejna aplikacja odżywki. OMO pozwala świetnie nawilżyć włosy oraz zminimalizować ryzyko łamania się.

