Jak poprawić wygląd ciała do wakacji?

Nie ma nic złego w tym, że raz na jakiś czas pozwolimy sobie na dodatkową porcję kalorii. Ważne jednak, by podczas biesiadowania nie zapomnieć o ruchu. Jeśli chcesz nieco schudnąć przed wakacjami, musisz zacząć działać już teraz!

Czujesz, że ostatnio jadłaś o wiele więcej niż powinnaś? Chciałabym lepiej poczuć się w swoim ciele? Do lata zostało już niewiele czasu, dlatego jeśli zależy ci na zgrabnej sylwetce, zmniejsz wielkość posiłków, postaw na zdrowszą dietę i przede wszystkim - ruszaj się! Zadbać o swoją sylwetkę i kondycję możesz we własnym mieszkaniu. Wystarczy, że zaopatrzysz się w matę do ćwiczeń, wygodny strój i butelkę wody do picia. Przedstawiamy skuteczny, 40 minutowy trening odchudzający, który pomoże rozprawić się z tkanką tłuszczową. Mocno angażuje też problematyczną część ciała, jaką jest dla wielu kobiet brzuch.



Trening ten to jedna z propozycji trenerki Moniki Kołakowskiej, która już od dłuższego czasu na swoim kanale na Youtube, dzieli się masą zestawów ćwiczeń dla każdego. Zarówno osoby początkujące jak i zaawansowane znajdą coś dla siebie. Taki trening w połączeniu ze zdrową dietą przyniesie spektakularne efekty! Pamiętaj jednak, by ćwiczyć regularnie i nie zapominać o piciu minimum dwóch litrów wody każdego dnia. To co? Wskakujesz już w sportowy strój?





