Jak pozbyć się trądziku? Nowe ustalenia badaczy

Do ciekawych wniosków doszli autorzy pewnego badania. Okazało się, że aby dbanie o cerę było skuteczne i przy okazji poprawiło nastrój, powinno składać się z trzech istotnych etapów. To zagwarantuje nie tylko zniknięcie wyprysków, ale i braku pewności siebie.

Zdjęcie Trądzik to nie tylko choroba skóry /Picsel /123RF/PICSEL

Dbanie o cerę ma znaczenie nie tylko czysto fizyczne. Poświęcenie chwili tylko dla siebie może być bardzo odprężającym rytuałem, momentem na odpoczynek od obowiązków i codzienności.

Co ciekawe, aby odnieść pożądane korzyści, nie musimy powtarzać każdego dnia skomplikowanego, wieloetapowego schematu pielęgnacji. Wystarczą trzy proste kroki, by uporać się z dokuczliwymi niedoskonałościami, a wkrótce wróci pewność siebie skutecznie zagłuszana przez trądzik.

- To wyniszczająca choroba, której objawy wykraczają poza estetyczny defekt. Potrafi zrujnować pewność siebie i poczucie własnej atrakcyjności. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę z tego, jak negatywny wpływ na kondycję skóry ma stres, który ta choroba potęguje. W efekcie powstaje błędne koło, które przerwać może właściwe podejście do dbania o urodę - wyjaśnia mikrobiolog dr Tim Falla z firmy Skinan Rodan Fields, która odpowiada za przeprowadzenie badania.