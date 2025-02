Oczywiście odpowiednia pielęgnacja (m.in. oczyszczanie, tonizacja), krem i serum to ważny punkt pielęgnacji twarzy, jednak można ją uzupełnić również o inne rytuały. Takim z pewnością może się okazać nakładanie maseczki. Co zrobić, by zadziałała? Najważniejszy krok to określenie typu cery i jej aktualnych potrzeb. Jeśli masz wątpliwości, może pomóc ci w tym kosmetolog lub lekarz dermatolog.