Jakie są przyczyny opadających policzków?

Z upływem lat skóra traci jędrność i staje się wiotka. Opadanie policzków jest więc naturalnym procesem. To, w jakim wieku policzki zaczną opadać, jest w głównej mierze uzależnione od genetyki oraz stylu życia. Zazwyczaj pojawiają się u osób w wieku 50 lat, ale zdarza się, że pierwsze oznaki można zauważyć po 35 roku życia. W tym wieku oprócz zmian w obrębie skóry dochodzi do zmian w gospodarce hormonalnej.

Poza tym do przyczyn opadających policzków można zaliczyć to, że podskórna tkanka tłuszczowa poprzez działanie siły grawitacji powoli zaczyna się przesuwać w dół. Ponadto z wiekiem zmniejsza się produkcja przez komórki skóry kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, a także na przestrzeni lat dochodzi do zmian w układzie kostnym. Kości twarzoczaszki stają się coraz bardziej wypłaszczone, a co za tym idzie, przestają być tzw. rusztowaniem dla pozostałych tkanek.

Domowe sposoby na opadające policzki

Opadające policzki to zupełnie naturalne zjawisko, które wynika z osłabienia włókien kolagenowych i grawitacji. Istnieją jednak domowe sposoby, dzięki którym można poprawić ich wygląd. Jeśli tylko zauważymy, że nasza skóra twarzy zaczyna tracić jędrność i wiotczeje, warto w domowym zaciszu spróbować złagodzić skutki upływającego czasu.

Można zacząć od prostego ćwiczenia. Wystarczy stanąć przed lustrem i wykrzywiać usta w najszerszy uśmiech, jaki tylko jesteśmy w stanie wykonać. Należy go utrzymywać przez 10 sekund, a następnie rozluźnić twarz. Tę czynność należy powtórzyć pięć razy. Kolejnym krokiem jest nabranie powietrza do ust w taki sposób, by policzki były nadmuchane jak balon. Po 10 sekundach należy wypuścić powietrze i po chwili powtórzyć to pięć razy.

Inne ćwiczenie polega na przyłożeniu palców w kąciki ust i za ich pomocą rozciąganiu ust na boki. Jednocześnie należy siłą policzków próbować temu zapobiec. To ćwiczenie również należy powtórzyć pięć razy.

Poza tym pomocna może okazać się maseczka z awokado i miodu. Zadziała na policzki ujędrniająco i nawilżająco, a w dodatku doda im sprężystości. Miąższ z połówki awokado trzeba dokładnie wymieszać z dwoma łyżkami miodu. Tak przygotowaną maseczkę należy zaaplikować na policzki i po upływie mniej więcej 15 minut zmyć letnią wodą.

Podobnie zadziała maseczka przygotowana z czterech łyżek jogurtu naturalnego i dwóch łyżek żelu aloesowego. Należy nałożyć ją na policzki na 15-20 minut, a następnie dokładnie spłukać wodą.

