​Jaki kolor włosów będzie najmodniejszy latem? Bronde!

Zdjęcie Wielką fanką bronde jest m.in. Jennifer Lopez /Phillip Faraone/Getty AFP/East News /East News

Salony fryzjerskie wreszcie otworzyły swe podwoje. Jeśli sezonowa metamorfoza fryzury jeszcze przed nami, warto rozważyć koloryzację a la "bronde". To nic innego, jak połączenie blondu i brązowych odcieni. Proporcje zależą od naszego naturalnego koloru włosów, karnacji i przede wszystkim - preferencji. Eksperci zalecają jednak blondynkom wykonanie karmelowych i orzechowych refleksów, brunetkom zaś - pofarbowanie niektórych pasm na złoty albo miodowy odcień. Tego rodzaju cieniowanie daje efekt zbliżony do działania promieni słonecznych. Powstaje wówczas wielowymiarowa koloryzacja przypominająca nieco fryzurę, z jaką wracamy zwykle z wakacyjnego wyjazdu do ciepłych krajów.

"Jeśli nie możesz się zdecydować, czy chcesz być tego lata blondynką czy brunetką, "bronde" będzie dla ciebie idealną opcją" - zapewnia w rozmowie z amerykańskim magazynem "Harper’s Bazaar" stylista fryzur Byron Turnbull. Ekspert zaznacza, że koloryzacja ta ociepla twarz, dodając jej blasku. "Jej główne zalety to łatwość wykonania i utrzymania. "Brondynki" nie muszą co chwila tuszować odrostów, w efekcie czego ich włosy pozostają znacznie zdrowsze niż po tradycyjnym farbowaniu. Kolorowe refleksy fantastycznie mienią się w słońcu, sprawiając, że wyglądasz, jakbyś dopiero wróciła z urlopu. Bronde pięknie podkreśla też opaleniznę, więc jest wprost idealna na lato" - zachwala Turnbull. Jeśli chcemy wzmocnić efekt wakacyjnego wyglądu, śmiało kręćmy włosy. "Delikatne fale podkreślą brązowo-złote refleksy i dodadzą fryzurze objętości" - sugeruje.

Wielkimi fankami bronde są m.in. Jennifer Lopez, Jessica Alba i Chrissy Teigen. Nic dziwnego, bo kolor dobrze prezentuje się zarówno na długich włosach, jak i krótszych fryzurach typu bob czy lob. "Podobnie jak w przypadku popularnej od lat koloryzacji typu ombre, jaśniejsze refleksy nakładane są w okolicach żuchwy lub niżej" - tłumaczy kolorystka Tiffanie Richards. I dodaje, że jest to znakomity pomysł na odświeżenie fryzury dla kobiet o ciemniejszej karnacji, które chciałyby zostać blondynkami. "Bardzo jasny kolor zazwyczaj nie działa dobrze u pań o ciemnej skórze, ponieważ tworzy zbyt duży kontrast. Pozostawienie brązowych odcieni u nasady i wzdłuż linii włosów skutecznie temu przeciwdziała. I pozwala ci mieć blond, o którym zawsze marzyłaś" - konkluduje.

