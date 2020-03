​Japoński napój upiększający powoli dociera do Europy

W Kraju Kwitnącej Wiśni jest pewien słodki napój na bazie ryżu, który uchodzi nie tylko za pyszny deser, ale i sprawdzony sposób na piękną skórę i włosy oraz dobre samopoczucie. Amazake, bo tak się nazywa, odkrywają powoli także mieszkańcy Ameryki i Europy, doceniając jego wszechstronne właściwości.​

Zdjęcie Amazake wyróżnia się kremową konsystencją, delikatnym, słodkim smakiem i szeregiem prozdrowotnych właściwości /123RF/PICSEL

Sprzyja odchudzaniu, poprawia trawienie, pozytywnie wpływa na wygląd skóry i włosów, a nawet łagodzi objawy wypicia w nadmiarze alkoholu. Nie zawiera uczulającego wielu glutenu, za to kryje w sobie bogactwo witamin i korzystnych dla funkcjonowania jelit żywych kultur bakterii. Amazake jawi się, jako jeden z najbardziej wszechstronnych i uniwersalnych produktów w japońskiej kuchni. Pochodzący z Kraju Kwitnącej Wiśni napój wyróżnia się przyjemnym słodkim smakiem oraz mnóstwem korzyści - tak dla ciała, jak i ducha.

Receptura owego napoju o obco brzmiącej dla nas nazwie, opracowana została w okresie Kofun, przypadającym na lata pomiędzy drugą połową III i pierwszą połową VII w. n. e. Pierwotnie była to po prostu technika fermentacji i konserwacji żywności. Amazake przyrządza się na bazie gotowanego ryżu, wody i pleśniowych grzybów koji, stosowanych również w produkcji pasty miso oraz sosu sojowego. Nazwa napoju nawiązuje do tradycyjnego japońskiego trunku - w dosłownym tłumaczeniu oznacza bowiem "słodkie sake". Jest ona skądinąd dość myląca, gdyż w gotowym produkcie znajdują się śladowe ilości alkoholu.



Amazake wyróżnia się kremową konsystencją, delikatnym, słodkim smakiem i szeregiem prozdrowotnych właściwości. Zawiera witaminę B6, kwas foliowy, kwas ferulowy, błonnik pokarmowy oraz wspierające zdrowie jelit żywe kultury bakterii, które czynią ów napój niezwykle lekkostrawnym. Zawiera on również składnik zwany ergotioneiną - jest to naturalny przeciwutleniacz, który hamuje starzenie się skóry oraz działa przeciwzapalnie. Fani amazake przekonują, że regularne spożywanie tej bezglutenowej ryżowej ambrozji nie tylko polepsza funkcjonowanie układu trawiennego, ale także redukuje problemy ze snem.



- Witaminy z grupy B, które znajdziemy w amazake, pozytywnie wpłyną na wygląd skóry i włosów pod warunkiem, że będą spożywane w dużych ilościach - zaznacza w rozmowie z BBC Travel Adam Yee, naukowiec i specjalista z zakresu żywienia - Fermentacja jest czymś, o czym tak naprawdę wciąż niewiele wiemy - dodaje.

Amazake na razie jest produktem znanym głównie w Azji - poza kontynentem pozostaje ciekawostką pojawiającą się od czasu do czasu w kulinarnych anegdotach odwiedzających Japonię turystów. Być może za jakiś czas ten słodki napój na bazie ryżu powtórzy sukces matchy i kombuchy, stając się kolejnym globalnym hitem o azjatyckim rodowodzie.