​Jesienią i zimą wybieraj manicure w ciemnych barwach. Najlepiej w czerni

Chłodniejsze miesiące 2020 roku to czas na wprowadzenie nieco ciemniejszej gamy kolorystycznej do stylizacji paznokci. Doskonałą alternatywą dla odcieni nude będzie głęboka czerń. Aby prezentowała się perfekcyjnie, warto jednak przestrzegać kilku ważnych zasad. Zdradzi je jedna z bardziej znanych stylistek paznokci, Harriet Westmoreland.

Zdjęcie Ciemne kolory na paznokciach wymagają precyzji i perfekcji - nie tylko podczas aplikacji /123RF/PICSEL

"Czarne paznokcie są uniwersalne i stanowią pożądaną odmianę od różnorodnych odcieni nude, szczególnie o tej porze roku. To także odcień, który doskonale komponuje się z jesienną garderobą" - wyjaśnia na łamach "Vogue'a" manikiurzystka Harriet Westmoreland.

Dodaje także, że podobnie jak w przypadku bieli, ciemne kolory na paznokciach wymagają precyzji i perfekcji. I to nie tylko podczas aplikacji. Sztuka polega na nieskazitelnym wykończeniu. Podstawą są zadbane, dobrze nawilżone skórki, gładki, zaokrąglony kształt płytki paznokcia i manicure ukoronowany błyszczącym topem. Minimalizm w zdobieniu zagwarantuje zaś efekt dobrze rozumianej minimalistycznej elegancji.

W przypadku ciemnych lakierów znaczenie ma niemal każdy etap podczas wykonywania manikiuru. I dotyczy to również przygotowanie płytki. Dlatego poza usunięciem nadmiaru skórek z płytki paznokcia, warto również sięgnąć po wygładzającą bazę do paznokci. Taki zabieg wyrównuje płytkę paznokcia, powoduje tym samym, że lakier rozprowadza się łatwiej i bardziej równomiernie. A to szczególnie ważne. Zwłaszcza, jeśli chcemy pomalować paznokcie samodzielnie.

"Dzięki wygładzającej bazie temu uzyskujemy idealne płótno do nałożenia ciemnego koloru" - doradza. Ważne jest i to, że w ten sposób chronimy płytkę paznokcia przed przeniknięciem barwnika.

Po nałożeniu lakieru, konieczne jest zadbanie o schludne wykończenie. Należy usunąć wszelkie niedociągnięcia tak, aby na skórkach nie pozostawały resztki lakieru.

Krótkie czy długie? Westmoreland przekonuje, że czerń wygląda zdecydowanie lepiej na krótkich paznokciach.

"Podczas pracy z jakimkolwiek ciemnym kolorem zawsze skracam paznokcie do właściwej długości, a następnie nadaję im kształt miękkiego kwadratu"