Jak stworzyć własny pachnący puder?

Przygotowanie tego kosmetyku zajmie ci dosłownie pięć minut. Nie potrzebujesz żadnych skomplikowanych składników, a większość z nich pewnie i tak masz już w domu.

Co będzie ci potrzebne:

• Słoiczek lub małe pudełko: najważniejsze, żeby miało szczelną zakrętkę. Ja użyłam słoiczka po kremie, który właśnie mi się skończył.

• Zasypka dla dzieci: polecam wybrać taką bez talku, na przykład na bazie skrobi kukurydzianej. Jest delikatniejsza i bezpieczniejsza dla skóry.

• Waciki kosmetyczne: zwykłe, okrągłe waciki będą idealne.

• Ulubione perfumy: wybierz zapach, który kochasz i chcesz nosić w nowej, subtelniejszej formie.

Instrukcja krok po kroku:

1. Wsyp trochę zasypki na dno słoiczka. Wystarczy cienka warstwa, tak żeby przykryła dno.

2. Weź wacik kosmetyczny i solidnie spryskaj go perfumami. Naprawdę, nie żałuj ich sobie - wacik ma być dobrze nasączony i intensywnie pachnieć.

3. Włóż pachnący wacik do słoika i przykryj go kolejną warstwą pudru. Możesz go delikatnie docisnąć.

4. Możesz dodać drugi wacik z innym zapachem, który dobrze komponuje się z pierwszym (np. wanilia z drzewem sandałowym). Tak stworzysz swoją unikalną, autorską kompozycję.

5. Na koniec zakręć słoiczek, dobrze nim potrząśnij i odstaw go w ciemne miejsce na tydzień. Ten czas jest potrzebny, żeby zapach idealnie połączył się z pudrem i nabrał trwałości

Jak używać pachnący puder?

Okej, minął tydzień i twój pachnący puder jest już gotowy. Co teraz? Najlepiej sprawdzi się do tego duży, puszysty pędzel - taki, jakiego używasz do pudru do twarzy albo pędzel typu kabuki. Zanurz go delikatnie w słoiczku, lekko strzepnij nadmiar proszku i omieć nim skórę. Gdzie? Dekolt, ramiona, szyja - wszędzie tam, gdzie chcesz pachnieć. Efekt jest podwójny i natychmiastowy. Po pierwsze, skóra staje się super gładka i przyjemna w dotyku, a drobinki pudru delikatnie ją matowią. Po drugie - i najważniejsze - otula cię trwała, ale bardzo subtelna mgiełka twojego ulubionego zapachu. To świetny patent, zwłaszcza latem, kiedy nie mamy ochoty na ciężkie, alkoholowe perfumy.

Piękny i trwały zapach do szafy

Nasączone perfumami waciki, które posłużyły do stworzenia pudru, to gotowe odświeżacze. Zamiast je wyrzucać, przełóż je do lnianego woreczka lub po prostu połóż na talerzyku na dnie szafy. Sam puder również świetnie sprawdzi się w tej roli. Wystarczy wsypać odrobinę do małego woreczka z organzy lub bawełny i zawiesić na wieszaku. W ten sposób twoje ubrania i pościel na długo zachowają świeżość i będą otulać cię ulubionym zapachem za każdym razem, gdy otworzysz szafę. To prosty i ekologiczny sposób na to, by w pełni wykorzystać potencjał swoich ulubionych perfum.

