Nobel w fizyce w 2025 rzucił nowe światło na skok kwantowy

W 2025 roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana Johnowi Clarke'owi, Michelowi H. Devoretowi i Johnowi M. Martinisowi za odkrycie makroskopowego tunelowania kwantowego i kwantyzacji energii w układzie elektrycznym.

To odkrycie brzmi niezwykle tajemniczo dla osób niezwiązanych ze światem fizyki. Tradycyjnie zjawiska kwantowe obserwuje się w mikroskali, np. w cząstkach elementarnych, atomach. Laureaci eksperymentowali z układami elektrycznymi, które, choć "duże" z punktu widzenia elektroniki, zachowywały się jak układy kwantowe. W ich eksperymentach wykazano, że cały system mógł "tunelować", czyli przechodzić pomiędzy stanami inaczej niż przez klasyczne przeszkody, w sposób analogiczny do tunelowania kwantowego cząstek.

W fizyce skok kwantowy oznacza nagłą zmianę stanu kwantowego, nie przez ciągły proces, ale przez przejście między dopuszczalnymi stanami.

Wykazali również, że układ absorbuje lub emituje energię w skokach, czyli nie dowolnie ciągle, ale w określonych poziomach energetycznych, czyli następuje tzw. kwantyzacja.

Co fizyka ma wspólnego z manifestacją i spełniającymi się życzeniami?

Choć obie koncepcje operują innymi narzędziami, łączy je motyw zmiany skokowej 123RF/PICSEL

Obserwacja atomów, cząsteczek przez Naukowców została doceniona przez kapitułę Nagrody Nobla, ale także przez osoby, które zajmują się manifestacją. Co to ma ze sobą wspólnego?

W literaturze rozwoju osobistego, duchowości czy właśnie manifestacji, czyli idei, że nasze myśli, nasza życiowa energia, mogą przyciągać, a raczej zmieniać rzeczywistość, skok kwantowy jest używany jako metafora przyspieszonej, dramatycznej zmiany. Osoby te często mówią, że można "przeskoczyć" do nowej wersji naszego życia lub poziomu świadomości, pomijając długie etapy pośrednie.

W manifestacji zakłada się, że jest wiele możliwych linii rzeczywistości lub wersji naszego życia, w których różne warunki już są spełnione. W skoku kwantowym manifestacji osoba przechodzi metaforycznie do tej wersji, w której jej pragnienie czy cel jest już zrealizowany.

Czasem używa się pojęcia "kwantowego pola możliwości" czy "kwantowego pola" jako metafory obszaru, w którym istnieją wszystkie potencjalne rzeczywistości, i poprzez zmiany w sposobie bycia, świadomości czy wibracji osoba dokonuje skoku do jednej z tych możliwości, zmieniając diametralnie swoje życie na to "wymarzone".

W tym miejscu pojawia się pytanie, czy jest jakieś głębsze powiązanie między naukowym skokiem kwantowym w rozumieniu fizyki i w świetle nowych odkryć, nagrodzonych nagrodą Nobla, a metaforycznym skokiem w manifestacji?

W obu wersjach kluczową cechą jest nienamacalne przejście: nie chodzi o długą, ciągłą zmianę, lecz o nagły przeskok ze stanu A do stanu B. W fizyce to dosłowne przejście pomiędzy poziomami energetycznymi lub przez barierę kwantową, a w manifestacji, to przeskok w świadomości, tożsamości czy w życiu.

Obie idee sugerują, że zmiana może być nieliniowa. Niewielka decyzja, impuls, moment przesunięcia może zainicjować transformację większą niż proporcjonalna do etapu pośredniego. Skok kwantowy to zmiana jakościowa.

Odkrycie naukowców przez wyznawców manifestacji jest uznawane za dowód tego, że nasza energia może wprowadzić realne zmiany w życiu. Zmiany, których pragniemy.

Jednak gdzie w tym porównywaniu pojawiają się rozbieżności?

Dla osób, które interesują się manifestacją, wiedza fizyczna, np. Nobel 2025, może inspirować do pogłębienia metaforyki zmian, ale nie powinna być traktowana jako dosłowny mechanizm działania intencji.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL