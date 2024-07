Konkurencja na rynku kosmetycznym jest ogromna, dlatego, aby zachęcić klientów do kupowania swoich produktów, firmy kosmetyczne nieustannie pracują nad nowymi formułami oraz połączeniami składników aktywnych. Szybkie i widoczne efekty są czymś, czego konsumenci oczekują i za co są w stanie dużo zapłacić. Oprócz bogatych składów producenci wiedzą, że kupujemy również oczami dlatego też piękne, często wręcz luksusowe opakowania przyciągają nasz wzrok i zachęcają do zakupów.